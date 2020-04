Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θύμα της καραντίνας η εποχική γρίπη

Εξαφανίστηκε σχεδόν στην Ευρώπη, καθώς τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας επιβράδυναν τον ρυθμό μετάδοσής της.

Τουλάχιστον ένα θύμα της πανδημίας του κορονοϊού δεν θα το κλάψει κανείς. Ο λόγος για την εποχική γρίπη, που κάθε χρόνο σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Η έξαρση της χειμωνιάτικης γρίπης του βόρειου ημισφαιρίου διαρκεί συνήθως από τον Οκτώβριο μέχρι τα μέλη Μαΐου και μερικές φορές αφαιρεί ζωές στην κλίμακα της COVID-19, παρά την ύπαρξη ενός εμβολίου.

Η γρίπη σκότωσε 152.000 ανθρώπους στην Ευρώπη τον χειμώνα του 2017-18. Μέχρι τώρα η COVID-19 θέρισε σχεδόν 100.000 ζωές σε όλη την ήπειρο, αν και σε μια μικρότερη χρονική περίοδο.

«Η εποχική γρίπη τελείωσε πιο γρήγορα απ’ ό,τι συνήθως φέτος και αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στα μέτρα που ελήφθησαν για τον SARS-CoV-2, όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση και η μάσκα», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Χόλγκερ Ραμπενάου, ιολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Φρανκφούρτης, χρησιμοποιώντας την επιστημονική ονομασία του νέου κορονοϊού.

Παρότι ευπρόσδεκτη, η έλλειψη περιστατικών μπορεί να επιβραδύνει την πρόοδο προς ένα εμβόλιο για τη γρίπη της επόμενης σεζόν.

Τα εργαστήρια έχουν πλημμυρίσει με COVID-19 και είχαν λιγότερα δείγματα για τη γρίπη στη διάθεσή τους, κάτι που σημαίνει ότι «μπορεί να μην έχουν την πλήρη εικόνα του ιού που κυκλοφορεί στο τελευταίο τμήμα της σεζόν», δήλωσε ο Πάσι Πεντίνεν, υψηλόβαθμος ειδικός στη γρίπη στο Πανεπιστημιακό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών (ECDC).

Λιγότερα δεδομένα και καθυστερήσεις στην επεξεργασία πληροφοριών μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του εμβολίου για τη χειμωνιάτικη γρίπη του 2021 στο νότιο ημισφαίριο, η σύνθεση του οποίου αποφασίζεται συνήθως τον Σεπτέμβριο στη βάση δειγμάτων που συλλέγονται στις αρχές του έτους.

«Μπορεί να είναι ένα πρόβλημα», δήλωσε ο Πεντίνεν στο Reuters, καθώς λιγότερες πληροφορίες για τις πιθανές μεταλλάξεις του φετινού ιού μειώνουν τις πιθανότητες να παρασκευαστεί το πλέον αποτελεσματικό εμβόλιο για στελέχη που αναμένεται να επικρατήσουν το επόμενο έτος. Το πρόβλημα δεν είναι πιθανό να επηρεάσει το εμβόλιο του ερχόμενου χειμώνα για το βόρειο ημισφαίριο επειδή η σύνθεσή του αποφασίστηκε τον Φεβρουάριο, είπε ο Πεντίνεν.

Οι αποφάσεις για τη σύνθεση των εμβολίων λαμβάνονται πολύ νωρίς επειδή χρειάζονται πολλοί μήνες για να παρασκευαστούν τα εκατομμύρια εμβόλια που απαιτούνται κάθε χρόνο.

Τα στοιχεία για θανάτους που συνδέονται με τη γρίπη δεν είναι ακόμη διαθέσιμα αλλά κάποιες αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η θνητότητα ήταν πολύ χαμηλότερη φέτος.

Μόνο 4.000 ασθενείς με γρίπη χρειάστηκε να νοσηλευθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας αυτή τη σεζόν, σύμφωνα με στοιχεία από 11 ευρωπαϊκές χώρες, περίπου ο μισός αριθμός την ίδια περίοδο τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Η Δανία, που εφάρμοσε αυστηρά μέτρα περιορισμού στις αρχές Μαρτίου, είδε μόνο ένα μέρος του συνήθους απολογισμού θανάτων των περίπου 1.000 ανθρώπων από γρίπη αυτό τον χειμώνα, δήλωσε ο Λάσε Βέστεργκααρντ, ειδικός στις μεταδοτικές ασθένειες στο Ινστιτούτο Statens Serum της Δανίας.

Η Δανία έχει καταγράψει μέχρι σήμερα, 20 Απριλίου, 355 θανάτους από COVID-19, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Reuters.

Ακόμη και χωρίς τον κορονοϊό, η φετινή περίοδος της γρίπης ήταν ήπια, με την κορύφωση των εξακριβωμένων κρουσμάτων να φθάνει στα τέλη Ιανουαρίου και να σημειώνεται απότομη πτώση των περιστατικών από τότε, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ και ειδικούς. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, αφού είχαν εφαρμοστεί τα μέτρα του lockdown για μερικές εβδομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι καταγεγραμμένες εξάρσεις γρίπης είχαν σχεδόν εξαφανιστεί.

Η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης ήταν επίσης χαμηλότερη αυτή τη σεζόν στην Ιαπωνία, πιθανόν λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό όπως οι μάσκες ή το πιο συχνό πλύσιμο των χεριών, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτό τον μήνα από ειδικούς του Πανεπιστημίου του Τόκιο και το ιαπωνικό κέντρο για τον έλεγχο των ασθενειών.

Ενώ το lockdown φαίνεται να έχει εμποδίσει τη μετάδοση της γρίπης, δεν είναι σαφές αν η υποκαταγραφή μπορεί να έχει επίσης συμβάλει στον προφανώς πρώιμο θάνατό της. Οι άνθρωποι με ηπιότερα συμπτώματα γρίπης απέφυγαν ως επί το πλείστον τα νοσοκομεία στη διάρκεια της COVID-19, λένε ειδικοί.