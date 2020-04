Οικονομία

Έλλειψη εργατών γης στη βόρεια Ελλάδα (βίντεο)

Τα κλειστά σύνορα λόγω της πανδημίας προκαλούν προβλήματα στις συγκομιδές των αγροτικών προϊόντων, αφού δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.