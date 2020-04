Κοινωνία

Κορονοϊός: αγωνία για τα αποτελέσματα των τεστ σε δομή στο Κρανίδι

Η δομή έχει τεθεί σε αποκλεισμό, ενώ η εγκυμονούσα που βρέθηκε θετική διαμένει χωρίς συμπτώματα και σε πλήρη υγειονομική απομόνωση στο δωμάτιο της...

Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων στους 470 πρόσφυγες και μετανάστες, που διαμένουν σε ξενοδοχείο στο Κρανίδι, όπως και στους εργαζόμενους σε αυτό, που πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, μετά το θετικό τεστ σε 28χρονη έγκυο, από την Σομαλία.

Η δομή έχει τεθεί σε αποκλεισμό, ενώ η εγκυμονούσα διαμένει χωρίς συμπτώματα και σε πλήρη υγειονομική απομόνωση στο δωμάτιο της.

Η ίδια προσήλθε το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, για άλλη αιτία η οποία δεν σχετίζεται με συμπτώματα κορονοϊού. Στο νοσοκομείο του Ναυπλίου υπεβλήθη στον προβλεπόμενο ιατρικό έλεγχο για έκθεση της στον Covid-19. Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν χθες στο Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, προέκυψε ότι είναι θετική.

Από νωρίς χθες το πρωί στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο βρέθηκε κλιμάκιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα, Μάνο Λογοθέτη, ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διενήργησε ιχνηλάτηση των προσώπων που διαμένουν στο ξενοδοχείο καθώς και του προσωπικού το οποίο εργάζεται σε αυτό.

Το Κρανίδι επισκέφθηκαν ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, καθηγητής, Σωτήρης Τσιόδρας, μαζί με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη.