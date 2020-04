Πολιτική

Κουτσούμπας: επίσκεψη μνήμης και τιμής στο ΕΑΤ-ΕΣΑ

Κατάθεση στεφάνου για τους ήρωες του αντιδακτατορικού αγώνα, στο κτίριο που ήταν τόπος βασανιστηρίων.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, επικεφαλής αντιπροσωπείας της ΚΕ του Κόμματος, κατέθεσε, σήμερα, μέρα επιβολής της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, στεφάνι στο ΕΑΤ - ΕΣΑ, που υπήρξε τόπος βασανιστηρίων για εκατοντάδες αγωνιστές.

«Τιμάμε τους ήρωες του αντιδικτατορικού αγώνα, βγάζουμε πολύτιμα συμπεράσματα. Σήμερα σε ιδιαίτερες, διαφορετικές οπωσδήποτε συνθήκες, βιώνουμε μια νέα εκδοχή της βαρβαρότητας. Στις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού φάνηκε σε όλο της το μεγαλείο η γύμνια του συστήματος της δικτατορίας του κεφαλαίου, των μονοπωλίων. Μένουμε γεροί, μένουμε δυνατοί, όρθιοι. Πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας οι πρώτοι νεκροί», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Τιμούμε σήμερα όλους όσοι πιάστηκαν την πρώτη μέρα πριν 53 χρόνια στις 21 Απρίλη 1967 και εξορίστηκαν στη Γυάρο, αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι διώχθηκαν, συνελήφθησαν, δικάστηκαν, καταδικάστηκαν, βασανίστηκαν και αυτές τις εκατοντάδες, χιλιάδες αγωνιστές που πέρασαν και από το ΕΑΤ-ΕΣΑ και από όλους τους τόπους των βασανιστηρίων», δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών 67-74, Σπύρος Χαλβατζής.

«Στις σημερινές συνθήκες, στις συνθήκες πανδημίας του κορονοϊού, στις συνθήκες όπου βασανίζονται εργάτες, εργαζόμενοι με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις, σε όλους αυτούς που στέκονται όρθιοι. Και είμαστε σίγουροι ότι όπως τότε έτσι και σήμερα θα μείνουν όρθιοι οι εργαζόμενοι, όρθιοι οι αγωνιστές για όλα όσα μας προετοιμάζουν για το αύριο. Να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε», κατέληξε ο Σ. Χαλβατζής.