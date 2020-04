Οικονομία

Επίδομα 800 ευρώ: Ποιες κατηγορίες εργαζομένων προστέθηκαν

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επέκταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε επιπλέον κατηγορίες.

Υπογράφηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία διευρύνεται το δίχτυ προστασίας και στήριξης της Πολιτείας σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων: Λατόμοι, ασβεστοποιοί, σμυριδορύκτες, δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες-κεραμοποιοί-πλινθοποιοί, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, ηθοποιοί, υποδηματεργάτες, χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου-θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου-θεάτρου, τεχνικοί-κινηματογράφου & τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου-κινηματογράφου, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων, χορευτές-μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, μισθωτοί τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και οι φορτοεκφορτωτές, οι ξεναγοί, οι αποκλειστικές νοσοκόμες, κ.ά.

Σημειώνεται ότι, με την παρούσα ΚΥΑ, προβλέπεται ότι θα ενταχθούν στο καθεστώς της ειδικής αποζημίωσης και οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους, με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.

Όπως επισημαίνει το Υσπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «όλοι οι παραπάνω δικαιούχοι, οι οποίοι υπολογίζονται περίπου στους 160.000 συμπολίτες μας, θα υποβάλουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στην ειδική πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ" και η αποζημίωση των 800 ευρώ θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα με άλλες οφειλές».

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, ανέφερε: «Η Κυβέρνηση, με σχέδιο, αντανακλαστικά και προπάντων ευαισθησία, κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της και, σήμερα, διευρύνει ακόμα περισσότερο το προστατευτικό δίχτυ της Πολιτείας και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων με ειδικό εργασιακό καθεστώς, που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορονοϊού. Βασική επιδίωξή μας είναι να μην αφήσουμε κανέναν πολίτη ανυπεράσπιστο στην κρίση, που έχει ξεσπάσει».