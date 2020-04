Πολιτισμός

Τατόι: Προχωρούν τα έργα στο τέως βασιλικό κτήμα (εικόνες)

Η πρόοδος των έργων εξετάστηκε σε διαδοχικές τηλεδιασκέψεις υπό την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Η πρόοδος των έργων στο τέως βασιλικό κτήμα, στο Τατόι, εξετάστηκε σε διαδοχικές τηλεδιασκέψεις υπό την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων. Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, «παρουσιάστηκε το προσχέδιο της μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας, η οποία εκπονείται, με χορηγία του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, όπου αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κτήματος. Παρουσιάστηκε, επίσης, η συνοπτική ανάλυση των τριών προηγούμενων μελετών (2002, 2012, 2014) για την αξιοποίηση του κτήματος, όπως και η υιοθέτηση καλών πρακτικών από τη διαχείριση αντίστοιχων κτημάτων του εξωτερικού, με παρόμοια χαρακτηριστικά».

«Τα κριτήρια, με τα οποία γίνεται η σύγκριση, είναι το μέγεθος των κτημάτων κι αν μέσα στην έκτασή τους βρίσκεται ανάκτορο ή όχι», συνεχίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. «Αξιολογείται η σημασία των μνημείων τα οποία περιλαμβάνονται στα όριά τους, ο αριθμός επισκεπτών που δέχονται ετησίως, οι δραστηριότητες που φιλοξενούν και η απόστασή τους από αστικά κέντρα. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα απεικονίζουν αναλυτικά τις χρήσεις, οι οποίες, στη συνέχεια -σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο- θα εξεταστούν από τα αρμόδια όργανα των συναρμοδίων Υπουργείων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανάπτυξή τους στο κτήμα Τατοΐου», συμπληρώνει το ΥΠΠΟΑ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι προθεσμίες που έχει θέσει η κ. Μενδώνη είναι, στα μέσα Μαΐου, να παραδοθεί το τελικό σχέδιο της μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου εκτιμάται η ολοκλήρωση της.

«Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των μελετών και των εργασιών στο κτήμα από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση των μελετών που αφορούν στο Ανάκτορο. Παράλληλα, προχωρούν οι άμεσες σωστικές ενέργειες που απαιτούνται: Συγκεκριμένα, για το κτήριο του Ανακτόρου, είναι έτοιμες οι τεχνικές εκθέσεις για τις εργασίες καθαρισμών, απολύμανσης και αποκατάστασης της στέγης και των κουφωμάτων με τοποθέτηση ικριωμάτων», πληροφορεί το ΥΠΠΟΑ. Σε ό,τι αφορά την οικία Δασοφύλακα, η οποία θα λειτουργήσει ως πληροφοριακό κέντρο επισκεπτών, με τη συνεργασία του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοϊου, η κ. Μενδώνη ζήτησε «να αποκατασταθεί η οικία στην αρχική της μορφή και να πραγματοποιηθεί συμπληρωματική μελέτη, η οποία θα εισαχθεί, εκ νέου, στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, προκειμένου να αφαιρεθούν τα επιχρίσματα από τους εξωτερικούς τοίχους». Σωστικές εργασίες θα αρχίσουν άμεσα και στον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

«Παράλληλα, δρομολογείται, η ανάθεση της μελέτης για το κτήριο των Μαγειρείων, το οποίο αποτελεί συνοδό κτήριο του Ανακτόρου, από την Διεύθυνση Προστασίας Νεώτερης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ. Επίσης, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, δήλωσε ότι «θα διευθετηθεί άμεσα και το ζήτημα της αποδοχής μελετών που εκπονήθηκαν, με δωρεά του Συλλόγου των Φίλων Κτήματος Τατοΐου, για το Βουτυροκομείο, την οικία Φροντιστή και το κτήριο Τηλεπικοινωνιών. Μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αποδοχή τους. Ο Σύλλογος έχει παραδώσει στην αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης και τη μελέτη για την οικία Στουρμ, προκειμένου να εισαχθεί άμεσα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων», τονίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Επιπλέον, «σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η τοποθέτηση των οικίσκων (tolls), που αποκτήθηκαν με τη χορηγία του κ. Αθανασίου Μαρτίνου. Σε αυτά θα μεταφερθούν τα κιβώτια και τα αντικείμενα από τα κτήρια των Μαγειρείων και των Στάβλων, ώστε να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή και η συντήρησή τους. Η κ. Μενδώνη σημείωσε ότι «προχωρώντας, πάντοτε, με γνώμονα την ασφάλεια των μνημείων, πρέπει να αδειάσουν τα Μαγειρεία και οι Στάβλοι από τα στοιβαγμένα κιβώτια, με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα οι αναθέσεις των μελετών, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουν και οι σωστικές εργασίες στα κτήρια», προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Σε ό,τι αφορά το χαρτώο υλικό του αρχείου του τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου, το ΥΠΠΟΑ πληροφορεί ότι «η καταγραφή, αξιολόγηση, συντήρηση και ψηφιοποίησή του, θα ενταχθεί στο τρέχον ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2022. Τέλος, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων και η Διεύθυνση Προστασίας Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ ξεκινούν την άμεση καταχώρηση των κινητών μνημείων από το κτήμα στη βάση δεδομένων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

Φωτογραφίες: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού