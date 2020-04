Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Θρίλερ με την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πεκίνο και Σεούλ υποβαθμίζουν τις πληροφορίες που τον θέλουν να «βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επέμβαση καρδιάς». Οι πιθανότεροι διάδοχοι.

Νοτιοκορεάτες και Κινέζοι αξιωματούχοι υποβαθμίζουν τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες η ζωή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν, βρίσκεται σε «σοβαρό κίνδυνο» έπειτα από καρδιοχειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

H Daily NK, μια ιστοσελίδα που εδρεύει στη Σεούλ, έγραψε αργά χθες το βράδυ, επικαλούμενη μια ανώνυμη πηγή στη Βόρεια Κορέα, ότι ο 36χρονος Κιμ αναρρώνει έπειτα από την επέμβαση αυτή, στην οποία υποβλήθηκε στις 12 Απριλίου.

Το CNN, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο με άμεση γνώση του ζητήματος, μετέδωσε ότι η Ουάσινγκτον «παρακολουθεί τις πληροφορίες» που θέλουν τον Κιμ να είναι σε σοβαρή κατάσταση μετά την επέμβαση.

Το πρακτορείο Bloomberg από την πλευρά του, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο που διατήρησε την ανωνυμία του, μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος πληροφορήθηκε πως η υγεία του Κιμ επιδεινώθηκε μετά το χειρουργείο.

Ωστόσο, δύο Νοτιοκορεάτες κυβερνητικοί αξιωματούχοι διέψευσαν το ρεπορτάζ του CNN, χωρίς να διευκρινίσουν αν ο Κιμ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το προεδρικό μέγαρο (Μπλε Οίκος) της Σεούλ ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ασυνήθιστες ενδείξεις που να προέρχονται από τη Βόρεια Κορέα.

Οι ΗΠΑ, πάντως, δεν γνωρίζουν την κατάσταση του Κιμ και θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη της υπόθεσης, όπως δήλωσε ένας ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της Βόρειας Κορέας και ο απόλυτος διοικητής του πυρηνικού της οπλοστασίου. Δεν έχει κάποιον διάδοχο και η όποια αστάθεια στη χώρα μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιο κίνδυνο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, στα σημερινά του τηλεγραφήματα, δεν μετέδωσε κάτι που να αποτελεί ένδειξη του πού βρίσκεται ο Κιμ, αλλά ανέφερε ότι ο ηγέτης έστειλε δώρα σε διακεκριμένους πολίτες της χώρας για τα γενέθλιά τους.

Ένας αξιωματούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, που διαχειρίζεται θέματα τα οποία αφορούν τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε στο Reuters ότι δεν θεωρεί πως ο Κιμ είναι σοβαρά άρρωστος. Η Κίνα είναι ο μοναδικός σημαντικός σύμμαχος της Βόρειας Κορέας.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Γκενγκ Σουάνγκ, είπε ότι το Πεκίνο είναι ενήμερο για τα ρεπορτάζ σχετικά με την υγεία του Κιμ, αλλά ότι δεν γνωρίζει την πηγή τους, χωρίς να σχολιάσει το αν διαθέτει πληροφορίες για το θέμα.

Σύμφωνα πάντως με την Daily NK, ο Κιμ εισήχθη στο νοσοκομείο στις 12 Απριλίου, λίγες μόλις ώρες πριν υποβληθεί στην επέμβαση, καθώς η υγεία του επιδεινώθηκε μετά τον Αύγουστο εξαιτίας του καπνίσματος, της παχυσαρκίας και του φόρτου εργασίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Κιμ υποβάλλεται σε θεραπεία σε μια έπαυλη στο Όρος Μιοχιάνγκ, βόρεια της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ.

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει ποτέ αναφέρει ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Κιμ σε περίπτωση που κριθεί ανίκανος να κυβερνήσει και χωρίς καμία πληροφορία σχετικά με τα παιδιά του οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η αδελφή του και πρόσωπα πιστά σε αυτόν θα μπορούσαν να συγκυβερνήσουν μέχρι κάποιο από τα παιδιά του να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να αναλάβει τα ηνία της χώρας.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έγινε ηγέτης της χώρας μετά τον θάνατο του πατέρα του Κιμ Γιονγκ Ιλ, το 2011, από καρδιακή προσβολή.

Κάθε αλλαγή στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας εγείρει την πιθανότητα κενού εξουσίας ή κατάρρευσης της δυναστείας των Κιμ, η οποία κυβερνά τη χώρα από την ίδρυσή της το 1948.

Μέχρι στιγμής ο καθένας από τους τρεις Κιμ που έχει κυβερνήσει τη χώρα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και έχει παραμείνει στην εξουσία κυβερνώντας με σιδηρά πυγμή. Αλλά υπό την ηγεσία του Κιμ Γιονγκ Ουν, το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας και οι βαλλιστικοί της πύραυλοι έχουν αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για το ποιος θα έπαιρνε τον έλεγχο αυτών των όπλων.

Ακολουθούν τα σημαντικά πρόσωπα του στενού κύκλου του Κιμ και ο πιθανός ρόλος τους σε τυχόν μελλοντική μεταβίβαση της εξουσίας, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

Κιμ Γιο Γιονγκ

Η μικρότερη αδελφή του Κιμ (31 ετών) έχει τη μεγαλύτερη παρουσία στο πλευρό του την τελευταία διετία ενώ είναι επισήμως η υποδιευθύντρια της πανίσχυρης Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος Κόμματος Εργατών, αλλά και ανεπισήμως προσωπάρχης του αδελφού της.

Στις αρχές του μήνα ορίστηκε αναπληρωματικό μέλος του Politburo του κυβερνώντος κόμματος, συνεχίζοντας έτσι την αναρρίχησή της στην ιεραρχία της εξουσίας.

Τα παλαιά στελέχη του κόμματος

Ο Τσόι Ριόνγκ Χάε έγινε πέρυσι πρόεδρος της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης (του νομοθετικού σώματος της χώρας) έπειτα από δεκαετίες υπηρεσίας του στην κυβερνώσα οικογένεια Κιμ και αφού είχε διατελέσει πολιτικός επικεφαλής του στρατού της χώρας επί ηγεσίας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Τσόι μαζί με τον Πακ Πονγκ Τζου, ένα ακόμη μέλος του Ρolitburo και πρώην πρωθυπουργό ο οποίος ηγήθηκε της προσπάθειας ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας, θα είναι πιθανόν δύο ηγετικά πρόσωπα σε μια πιθανή συλλογική ηγεσία.

Ο Κιμ Γιονγκ Τσολ, ένας αντιπρόεδρος του κόμματος και πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τα πυρηνικά και ο ΥΠΕΞ, Ρι Σον Γκουόν, ενδεχομένως να αναλάβουν διπλωματικά ζητήματα, περιλαμβανομένων των συνομιλιών για την αποπυρηνικοποίηση της χώρας που έχουν παγώσει καθώς αμφότεροι είχαν ηγετικό ρόλο στις συζητήσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ.

Οι αποξενωμένοι αδελφοί και η θεία

Ο Κιμ Τζονγκ Τσολ είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του Βορειοκορεάτη ηγέτη, αλλά ποτέ δεν υπήρξε μέλος της ηγεσίας της χώρας, προτιμώντας αντίθετα μια ήρεμη ζωή, παίζοντας μουσική, σύμφωνα με τον πρώην αναπληρωτή πρεσβευτή στο Λονδίνο, τον Τάι Γιονγκ Χο, ο οποίος έχει αυτομολήσει στη Νότια Κορέα.

Πιστεύεται ότι δεν τον ενδιαφέρει κάποιο δημόσιο αξίωμα και θεωρείται απίθανο να αναδειχθεί σε κυρίαρχο πρόσωπο, παρότι ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι διατηρεί δεσμούς με τα αδέλφια του και θα μπορούσε να αποκτήσει έναν δημόσιο ρόλο.

Η Κιμ Κιόνγκ Χούι υπήρξε ένα ισχυρό πρόσωπο στην ηγεσία της χώρας όταν αυτή την κυβερνούσε ο αδελφός της ο Κιμ Γιονγκ Ιλ. Δεν έχει εμφανιστεί μετά την εκτέλεση του συζύγου της, του Τζανγκ Σονγκ Τάεκ - του ανθρώπου που υπήρξε κάποτε ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας στη χώρα - το 2013 από τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Είναι εδώ και χρόνια άρρωστη και εμφανίστηκε για λίγο στις αρχές του χρόνου σε μια εκδήλωση στο πλευρό του ανιψιού της.

Η τέταρτη γενιά

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θεωρείται ότι έχει τρία παιδιά με τη Ρι Σολ Τζου, το μικρότερο από τα οποία γεννήθηκε το 2017, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας.

Το μεγαλύτερο παιδί του είναι ένα 10χρονο αγόρι, γεγονός που σημαίνει ότι και τα τρία παιδιά του θα χρειάζονταν βοήθεια από συγγενείς ή πολιτικούς κηδεμόνες αν γίνονταν τέταρτης γενιάς κληρονομικοί ηγέτες.