Στουρνάρας: Ύφεση 4% δείχνει το βασικό σενάριο της ΤτΕ

Ποιο είναι το ακραίο σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος. Τι είπε ο διοικητής της ΤτΕ για τις τράπεζες.

Yπερβολική χαρακτήρισε την πρόβλεψη για ύφεση της ελληνικής οικονομίας κατά 10% φέτος ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί στην χειρότερη περίπτωση κατά 8%. Ο ίδιος μιλώντας στο νέο κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων που οργανώνει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανέφερε ότι το βασικό σενάριο της ΤτΕ, με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, προβλέπει ύφεση περίπου 4% το 2020. Το σενάριο αυτό στηρίζεται στην υπόθεση ότι η καραντίνα θα διαρκέσει 1,5 μήνα ενώ λαμβάνει υπόψιν τη μέχρι στιγμής επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτιμήσεις του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Το δυσμενές σενάριο της Κεντρικής Τράπεζας προβλέπει ύφεση έως 8%.

Για την ανησυχία που προκαλεί το δυνητικό πλήγμα στον τουρισμό, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι ο τουρισμός δεν αποτελεί από μόνος του τομέα των εθνικών μας λογαριασμών αλλά τον συνθέτουν μια σειρά από τομείς, όπως οι υπηρεσίες τροφίμων, τα εστιατόρια, η διαμονή κλπ., που αθροιστικά αντιπροσωπεύουν το 10% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, ποσοστό αντίστοιχο με αυτό της Ιταλίας ή της Ισπανίας.

Αναφερόμενος στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο κεντρικός τραπεζίτης παραδέχτηκε ότι καμία κρίση δεν περνά χωρίς νέα κόκκινα δάνεια (NPLs) . Ωστόσο, απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα νούμερα, λέγοντας ότι υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα για το μέγεθός τους. Αυτά δεν θα σχηματιστούν τώρα, δεδομένου ότι οι εποπτικές αρχές έχουν χαλαρώσει τα κριτήρια, αλλά το β' εξάμηνο ή και το 2021. Τόνισε ότι οι πιο διαφανείς τράπεζες, αυτές που θα αποκαλύψουν γρήγορα το μέγεθος της ζημιάς που έχουν υποστεί όταν η αγορά θα λειτουργεί ξανά, θα είναι αυτές που θα νικήσουν την επόμενη ημέρα και θα είναι οι πιο ελκυστικές όταν οι επενδυτές θα κυνηγούν ευκαιρίες για αγορά NPLs σε όλες τις χώρες.

Στόχος των τραπεζών θα πρέπει να είναι να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα των πελατών τους και να παράσχουν πιστώσεις σε συνεπείς πελάτες, διαφορετικά ο κορονοϊός θα γίνει μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Ο κ. Στουρνάρας εκτιμά ότι εάν στο β' εξάμηνο η αγορά παραμένει δυσλειτουργική, θα πρέπει να εξεταστεί η λύση μιας bad bank, είτε σε ευρωπαϊκό, είτε σε εθνικό επίπεδο. Η εμπειρία (Ισπανία, Ιρλανδία) έχει δείξει ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ταχύτερη μείωση των NPLs.

Ο κ. Στουρνάρας μίλησε και για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης που φέρνει η κρίση του Covid-19 λέγοντας ότι η ΤτΕ έχει ήδη δημιουργήσει κόμβο καινοτομίας και εργάζεται, μάλιστα, ώστε σε λίγες εβδομάδες οι τράπεζες να ανοίγουν λογαριασμούς χωρίς φυσική παρουσία.

Τέλος, ο κ. Στουρνάρας επιδοκίμασε τους χειρισμούς της ΕΚΤ, η οποία έδρασε γρήγορα με μια σειρά εργαλείων αντιμετώπισης της κρίσης ρευστότητας, αλλά και της κυβέρνησης, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι τα δυσμενή σενάρια δεν θα επαληθευτούν.