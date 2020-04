Υγεία - Περιβάλλον

Στεφανάδης στον ΑΝΤ1: Ευεργετική η επίδραση της κολχικίνης στις επιπλοκές από τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο διακεκριμένος καθηγητής Καρδιολογίας μιλά για την ελληνική μελέτη και τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα.