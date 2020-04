Κόσμος

Τραμπ: “παύση” της μετανάστευσης στις ΗΠΑ για 60 ημέρες

Λιγότερες από 24 ώρες αφότου ανήγγειλε την προσωρινή αναστολή της μετανάστευσης, ο ένοικος του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε στο περίγραμμα του διατάγματος...

Αντιμέτωπος με τεράστια αύξηση της ανεργίας, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι θα επιβάλλει με εκτελεστικό διάταγμα «παύση» της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αρχικά για 60 ημέρες, διευκρινίζοντας ότι αφορά εκείνους που επιδιώκουν να εξασφαλίζουν τις λεγόμενες πράσινες κάρτες — άδειες μόνιμης παραμονής — και όχι όσους ζητούν βίζες προσωρινής διαμονής και εργασίας (το προεδρικό διάταγμα δεν σχεδιάζεται να τους συμπεριλάβει, όπως αναφέρθηκε λαθεμένα στο προηγούμενο τηλεγράφημα [22585365]).

Λιγότερες από 24 ώρες αφότου ανήγγειλε, με ένα πολύ αόριστο tweet, την προσωρινή αναστολή της μετανάστευσης για «να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας» των Αμερικανών, ο ένοικος του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε στο περίγραμμα του διατάγματος, το οποίο εννοεί να υπογράψει «πιθανόν» αργότερα σήμερα Τετάρτη. Δεν θα έχει εφαρμογή για τους εποχικούς εργαζόμενους, διαβεβαίωσε, αλλά για όσους επιδιώκουν να λάβουν πράσινη κάρτα, ενώ θα προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις. «Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στον αμερικανό εργαζόμενο», υπογράμμισε ο Τραμπ, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις οποίες πρόκειται να διεκδικήσει δεύτερη συναπτή τετραετή θητεία.

Διαβεβαιώνοντας πως «η παύση της μετανάστευσης θα βάλει τους άνεργους Αμερικανούς στις μπροστινές θέσεις της ουράς για τις θέσεις απασχόλησης όταν ξανανοίξει η Αμερική», επέμεινε πως «θα ήταν άδικο οι Αμερικανοί να αντικατασταθούν από ξένα εργατικά χέρια». Ο νεοϋορκέζος επιχειρηματίας των ακινήτων κέρδισε τις εκλογές του 2016 εν μέρει χάρη στην υπόσχεσή του να μειώσει τη μετανάστευση προς τις ΗΠΑ και να οικοδομήσει τείχος στα σύνορα της χώρας του με το Μεξικό. «Αυτή η παύση θα ισχύσει για περίοδο 60 ημερών», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως θα εξεταστεί η παράταση του μέτρου όταν θα πλησιάζει η χρονική στιγμή της λήξης της ισχύος του. Αυτή θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές συνθήκες.

Η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου είναι αντιμέτωπη με ανεργία που φάνταζε αδιανόητη όταν ξεκινούσε η χρονιά, καθώς στους καταλόγους των ανέργων έχουν γίνει μέσα σε μερικές εβδομάδες 22 εκατομμύρια νέες εγγραφές. Η δραστηριότητα παρέλυσε λόγω των μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού. Κατά επίσημα στοιχεία, οι ΗΠΑ χορήγησαν άδειες μόνιμης παραμονής σε 557.000 ανθρώπους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019. Οι άδειες προσωρινής διαμονής και εργασίας ανήλθαν σε 462.000, μειώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με τις 617.000 βίζες που είχαν χορηγηθεί το 2016. Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, ο Τραμπ επέβαλε περιορισμούς στην είσοδο στη χώρα ταξιδιωτών από την Κίνα, προτού απαγορεύσει τα ταξίδια από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης στα μέσα Μαρτίου.

Το μέτρο που ανήγγειλε ο Τραμπ πυροδότησε εξαρχής έντονες αντιδράσεις, με πολιτικούς του αντιπάλους να τον κατηγορούν ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την πανδημία για να προωθήσει τη σκληρή του γραμμή στο ζήτημα της μετανάστευσης. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Χοακίν Κάστρο, που εκλέγεται στο Τέξας, κατήγγειλε έναν ελιγμό με «σκοπό να εκτραπεί η προσοχή από την αποτυχία του Τραμπ να σταματήσει την εξάπλωση του κορονοϊού». Μίλησε για «απόφαση αντάξια αυταρχικού καθεστώτος, που προσπαθεί να εκμεταλλευθεί μια κρίση ώστε να προωθήσει το αντιμεταναστευτικό πρόγραμμά του».

Ο Τζέρι Νάντλερ, άλλος βουλευτής των Δημοκρατικών, στηλίτευσε το ότι ο πρόεδρος επέλεξε να μετατρέψει τους μετανάστες σε αποδιοπομπαίους τράγους της κρίσης. «Η πραγματικότητα είναι πως πολλοί μετανάστες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και μας προστατεύουν: γιατροί, νοσοκόμες, οικιακές βοηθοί-νοσοκόμες, εργάτες γης, εργαζόμενοι στην εστίαση», αντέτεινε. Το διάταγμα που ετοιμάζει ο Τραμπ αναγγέλλεται εξάλλου μια μακρά δικαστική μάχη, που θα συγκεντρώσει πολλή προσοχή. Το Ανώτατο Δικαστήριο με αποφάσεις του τους τελευταίους μήνες προσέφερε σημαντικές νίκες στην κυβέρνηση του Τραμπ όσον αφορά τη μετανάστευση. Πριν από έναν μήνα, επέτρεψε να συνεχιστεί η πολιτική που επέτρεψε την επαναπροώθηση στο Μεξικό 60.000 και πλέον αιτούντων άσυλο.