Οικονομία

Ατελείωτες ουρές έξω από τις τράπεζες (εικόνες)

Πλήθος κόσμους σχηματίζει ουρές έξω από τις τράπεζες από το πρωί της Τετάρτης του Πάσχα. Τι δήλωσαν στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Ουρές σχηματίζουν από το πρωί πελάτες τραπεζών, κυρίως ηλικιωμένοι, που σήμερα έλαβαν τις συντάξεις του Μαΐου.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκαν έξω από υποκατάστημα τράπεζας στην Καλλιθέα, όπου κυρίως ηλικιωμένοι περίμεναν για να εξυπηρετηθούν.

Ο μέσος όρος αναμονής ήταν 30 λεπτά και ο κόσμος κρατούσε εμφανώς τις αποστάσεις ασφαλείας.

Πάντως, η καταβολή των συντάξεων γίνεται σταδιακά, ακριβώς για την αποφυγή συνωστισμού έξω από τις τράπεζες.

Όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες προπληρωμής των συντάξεων του μηνός Μαΐου 2020 των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΕΤΑΤ, τράπεζες και ΟΤΕ, θα καταβληθούν ως εξής:

Σήμερα 22 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Στις 24 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Οι συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, θα καταβληθούν την ερχόμενη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 ενώ οι συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ, θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020.