Life

Χρωματιστά γενέθλια για τον Πρίγκιπα Λούι (εικόνες)

Παιχνίδια με χρώματα έκανε ο μικρός πρίγκιπας, πέμπτος διάδοχος του θρόνου και η μαμά του τον φωτογράφισε.

Μια σειρά φωτογραφιών του μικρότερου διαδόχου του θρόνου του Ηνωμένου Βασιλείου, του Πρίγκιπα Λούι, δημοσίευσε η μητέρα του, Δούκισσα του Κέιμπριτζ, με αφορμή τα δεύτερα γενέθλιά του.

Στις φωτογραφίες που τράβηξε η Κέιτ Μίντλετον, είναι ο μικρός Πρίγκιπας γεμάτος με χρώματα, αφού παίζει με τις μπογιές του.

Πρόκειται για κίνηση που έχει γίνει τάση στη Βρετανία, αυτήν την εποχή, που όλοι κάθονται μέσα, αφού πολλοί βγάζουν τα παιδιά τους γεμάτα με χρώματα στα παράθυρα των σπιτιών τους, θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

Ο μικρός παίζει με τα χρώματα όλο ενθουσιασμό, τόσο που έχει λερώσει και το πρόσωπό του.

Η Κέιτ Μίντλετον συνηθίζει να βγάζει φωτογραφίες τα παιδιά της και να τις δίνει στη δημοσιότητα.