Ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών από τα δικαστήρια

Από ποια πιστοποιητικά γίνεται η αρχή και με ποια δικαστήρια.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσαν σήμερα σε πιλοτική παραγωγική λειτουργία την ψηφιακή παραλαβή πιστοποιητικών μέσω της πύλης solon.gov.gr. Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και η Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ολοκλήρωσαν, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες, το έργο της ψηφιακής παραλαβής μιας σειράς πιστοποιητικών που εκδίδονται από δικαστικά καταστήματα. Σε πρώτη φάση το έργο αφορά στην ψηφιακή παραλαβή των τριών ακόλουθων πιστοποιητικών:

Περί μη δημοσίευσης Διαθήκης

Περί μη αποποίησης Κληρονομιάς

Περί μη προσβολής/ αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος

Η παραγωγική λειτουργία θα ξεκινήσει την Τρίτη 28 Απριλίου και θα περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά κληρονομιάς που εκδίδουν 19 Ειρηνοδικεία και 4 Πρωτοδικεία της χώρας (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας), τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων και συνεπώς αφορούν σε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών, οι οποίοι πλέον θα έχουν τη δυνατότητα της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης. Μέχρι τότε, η πιλοτική παραγωγική λειτουργία θα αφορά στα παραπάνω πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιά.

Σταδιακά στην πλατφόρμα θα ενταχθεί το σύνολο των δικαστικών καταστημάτων της χώρας και το σύνολο των πιστοποιητικών που εκδίδουν, δίνοντας προτεραιότητα στα πιστοποιητικά φερεγγυότητας (πχ περί μη πτωχεύσεως).

Υπενθυμίζεται ότι για όσο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας η κατάθεση των αιτήσεων και η έκδοση των πιστοποιητικών των Δικαστικών Αρχών γίνεται χωρίς μεγαρόσημο.

Πέραν των προαναφερόμενων τριών πιστοποιητικών, στο πλαίσιο της πιλοτικής παραγωγικής λειτουργίας, θα είναι επιπλέον διαθέσιμη ψηφιακά μια σειρά πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιά. Συγκεκριμένα:

