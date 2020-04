Υγεία - Περιβάλλον

Τσιόδρας: Απρόσεκτες συμπεριφορές μας οδηγούν σε αναζωπυρώσεις

Δεν έκρυψε την ανησυχία του ο εκπρόσωπος του Υπ. Υγείας για τον κορονοϊό. Τι είπε για την εισήγηση της Επιτροπής σχετικά με τις μάσκες προστασίας.

Φανερά ανήσυχος από τις νέες εστίες κρουσμάτων COVID-19, εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος έκανε λόγο για απρόσεκτες συμπεριφορές λίγων που βάζουν σε κίνδυνο ακόμη και αυτούς που προσέχουν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη χρήση μάσκας κατά την περίοδο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, αποκαλύπτοντας πως ήταν θετική η σχετική εισήγηση της Επιτροπής προς την Κυβέρνηση.

Ειδικότερα, ο κ. Τσιόδρας είπε, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, πως στόχος της επιδημιολογικής επιτήρησης είναι η ανίχνευση και ο περιορισμός των επιδημιών σε υγειονομικές μονάδες, κλειστές δομές και χώρους φροντίδας ευπαθών πληθυσμών.

«Ο ιός αυτός, όπου βρει ευκαιρία, μεταδίδεται πολύ εύκολα, ιδιαίτερα στις δομές υγείας», υπενθύμισε και τόνισε εμφατικά: «Εκεί, συστήνεται αυξημένη επαγρύπνηση από τους υγειονομικούς, για να αναγνωριστούν ύποπτα περιστατικά. Στεναχωρούμαι να λέω πως απρόσεκτες συμπεριφορές όλων μας, οδηγούν σε εστιακές αναζωπυρώσεις. Εάν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα ησυχάσουμε. Σε δύο αντίστοιχους χώρους, όπου δεν υπήρξε επαγρύπνηση, που θα περιμέναμε από ευαισθητοποιημένους υγειονομικούς, έγινε το κακό».

«Δεν είναι δυνατόν να χαλαρώνουμε και να χάνουμε την επαγρύπνησή μας, να ανάβουν συνεχώς εστίες μετάδοσης. Η απρόσεκτη συμπεριφορά των λίγων, είναι άδικη για όλους όσους προσέχουν. Όλα τα δεδομένα που σε αυτή τη φάση η επιδημία στη χώρα μας υποχωρεί, τονίζουν την ανάγκη επαγρύπνησης σε όλους τους τομείς της κοινωνίας», συμπλήρωσε.

“Ναι” στη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους

Σε ό,τι αφορά τη χρήση μάσκας προστασίας, ο κ. Τσιόδρας είπε πως η Επιτροπή υιοθέτησε τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων, προκειμένου να δώσει ακόμη λιγότερες ευκαιρίες μετάδοσης στον κορονοϊό.

Ξεκαθάρισε πως αναφέρεται αποκλειστικά στη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, όπως είναι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία.

Προανήγγειλε πως θα ακολουθήσει ειδική επικοινωνιακή στρατηγική για τη σωστή χρήση της μάσκας.

Αναφορικά με τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και τακτικά χειρουργεία, είπε πως θα αρχίσουν σταδιακά να λειτουργούν το επόμενο διάστημα.

Τέλος, προειδοποίησε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού: «Η κατάσταση παραμένει καλή, αλλά γρήγορα μπορεί να ξεφύγει, όπως φαίνεται από τις δύο τοπικές επιδημίες των τελευταίων 48 ωρών. Τυχόν άνοδος των κρουσμάτων στην κοινότητα, λόγω χαλάρωσης της επαγρύπνησής μας, θα είναι ένα τεράστιο βήμα πίσω. Δεν εφησυχάζουμε, δεν διακινδυνεύουμε να χάσουμε αυτά που κερδίσαμε. Πρέπει να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο την διασπορά του ιού».