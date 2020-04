Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης στον ΑΝΤ1: οι ειδικοί κρίνουν τι θα γίνει μετά τις 4 Μαΐου (βίντεο)

Τι λέει ο Υφ. Υγείας για την σταδιακή άρση των μέτρων και τις εισηγήσεις των ειδικών, βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων που μεταβάλλονται διαρκώς.

«Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για χαλάρωση των μέτρων. Η μάχη συνεχίζεται, υπάρχουν συγκεκριμένα επιδημιολογικά δεδομένα και πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός», είπε ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, στο κατά πόσον είναι βέβαιο ότι στις 4 Μαΐου θα αρχίσει η σταδιακή άρση των μέτρων, αφού θα έχει περάσει και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ο κ. Κοντοζαμάνης είπε «δεν είναι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς εκείνο που καθορίζει πότε θα ξεκινήσει η άρση των σταδιακών μέτρων, αλλά τα δεδομένα και οι εισηγήσεις των ειδικών και ανάλογα θα υπάρξουν ενέργειες για την άρση μέτρων», λέγοντας ότι υπάρχει ένας γενικός συντονισμός για την άρση σταδιακά των περιοριστικών μέτρων, αφήνοντας να αιωρείται το ενδεχόμενο να μην είναι η 4η Μαΐου η αφετηρία για την επαναφορά στην «πρότερη κατάσταση».

Ο κ. Κοντοζαμάνης είπε ότι μέχρι τώρα υπάρχουν καλές εξελίξεις σε ότι αφορά την επιδημία στην Ελλάδα, αναφέροντας πολλάκις ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα εμπλουτίζονται διαρκώς.

