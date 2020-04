Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: νίκησε τον κορονοϊό και επιστρέφει στα καθήκοντά του

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Τζόνσον σκοπεύει να επιστρέψει στο γραφείο του, στην καρδιά του Λονδίνου, σε μια κρίσιμη φάση της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα του...

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να αναλάβει εκ νέου πλήρως τα καθήκοντά του από τη Δευτέρα, αφού πλέον έχει αναρρώσει μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Daily Telegraph.

Κατά το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο Τζόνσον σκοπεύει να επιστρέψει στο γραφείο του, στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, στην καρδιά του Λονδίνου, σε μια κρίσιμη φάση της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, καθώς στελέχη του κόμματός του, των Συντηρητικών, ελπίζουν να αρχίσει σταδιακά η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού. Οι υπηρεσίες του επικεφαλής της κυβέρνησης και του κόμματος δεν επιβεβαίωσαν πάντως το δημοσίευμα.

Ο Μπόρις Τζόνσον αναρρώνει στην πρωθυπουργική εξοχική κατοικία, στο Τσέκερς, έξω από το Λονδίνο, όπου σταδιακά είχε ξαναρχίσει να ασκεί κάποια από τα καθήκοντά του. Επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη βασίλισσα και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας χρειάστηκε να εισαχθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου στο Λονδίνο όταν η κατάστασή του επιδεινώθηκε εξαιτίας της ασθένειας COVID-19. Ωστόσο σταδιακά η πορεία της υγείας βελτιώθηκε και τελικά έλαβε εξιτήριο τη 12η Απριλίου. Τον Μπόρις Τζόνσον αναπληρώνει προσωρινά ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντόμινικ Ράαμπ. Η κυβέρνηση δέχεται σφοδρές επικρίσεις για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κρίση.

Τουλάχιστον 18.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας της ασθένειας COVID-19, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει το αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.