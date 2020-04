Κοινωνία

Κλινική στο Περιστέρι: Δεν ξέρουμε πού θα κάνουμε αιμοκάθαρση, λέει ο γιος της ηλικιωμένης (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι αιμοκαθάρσεις στην κλινική όπου διαπιστώθηκαν κρούσματα και νεκροί. Ο γιος της ηλικιωμένης στον ΑΝΤ1.

Χθες υποβλήθηκε σε τεστ για τον κορονοϊό ο άνδρας η μητέρα του οποίου κάνει αιμοκάθαρση στην κλινική όπου διαπιστώθηκαν κρούσματα κορονοϊού και θάνατοι, όπως δήλωσε ο ίδιος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Εν αναμονή των δικών τους αποτελεσμάτων, εκτίμησε ότι «ο αριθμός των κρουσμάτων δεν είναι μόνο τόσος», αφού έχουν εξεταστεί και άλλοι άνθρωποι.

Το πρόβλημα είναι ότι, «δεν υπάρχει καμία ενημέρωση μέχρι σήμερα για το πού θα κάνουν αιμοκάθαρση αυτοί οι άνθρωποι», σημείωσε ο ίδιος, ενώ παρατηρείται ότι και σήμερα συνεχίζονται οι αιμοκαθάρσεις στην εν λόγω κλινική στο Περιστέρι.

Προς το παρόν το συγκεκριμένο τμήμα είναι σε λειτουργία, αλλά σε ξεχωριστό κτήριο, όπου εξυπηρετούνται οι νεφροπαθείς, μέχρι να κλείσει και να μεταφερθούν αλλού.

«Προβληματισμό μας προκαλεί και το γεγονός ότι άφησαν άνθρωπο με υψηλό πυρετό να κάνει αιμοκάθαρση μαζί με άλλους ανθρώπους, ενώ γενικά τηρούν τα μέτρα προστασίας», κατέληξε ο ίδιος.