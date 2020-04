Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: σταδιακά, ανά βαθμίδα, θα ανοίξουν τα σχολεία (βίντεο)

Πότε και πώς θα γίνει η επιστροφή στα σχολεία και τα πανεπιστήμια ανέλυσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε ότι δεν θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητα όπως την ξέραμε κι αυτό θα ισχύσει και στα σχολεία.

“Περιμένουμε τις τελικές εισηγήσεις των ειδικών για τη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα το Μάιο και μετά θα εξετάσουμε πώς αυτή θα αφορά και τις εκπαιδευτικές δομές” είπε χαρακτηριστικά η κα Κεραμέως.

“Η πορεία είναι θετική, υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια. Επεξεργαζόμαστε τον βέλτιστο τρόπο αυτής της σταδιακής επαναφοράς” πρόσθεσε η ίδια και επανέλαβε ότι προτεραιότητα έχει η Γ’ Λυκείου και οι Πανελλήνιες, προκειμένου αυτές να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο και να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο.

“Δεν είναι η πρόσθεση μας να πάμε σχολείο τον Ιούλιο” ξεκαθάρισε η υπουργός, αφήνοντας ανοιχτό όμως το ενδεχόμενο μικρής παράτασης του σχολικού έτους.

Σχετικά με το άνοιγμα και των άλλων βαθμίδων η κα Κεραμέως τόνισε ότι υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξουν όλες μαζί. “Δεν αποκλείεται να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες σταδιακά, αλλά όχι όλες μαζί” είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις Πανελλαδικές και την επάρκεια αιθουσών είπε ότι το υπουργείο έχει επεξεργαστεί σχέδιο για λιγότερους μαθητές μέσα στις αίθουσες. “Συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΔΥ για την παροχή οδηγιών για τα ατομικά μέτρα προστασίας και στην εκπαιδευτική κοινότητα” σημείωσε.

Η υπουργός έκανε τέλος γνωστό ότι θα υπάρξει ειδική μέριμνα για ευπαθείς ομάδες, όσον αφορά στη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξει η δυνατότητα για επαναληπτικές εξετάσεις για παιδιά που νοσήσουν από τον ιό.

Για τις Εκκλησίες τόνισε ότι δεν υπάρχει προς ώρας εισήγηση των ειδικών για το άνοιγμά τους.