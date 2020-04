Οικονομία

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Έκτακτο επίδομα σε δικαιούχους με ανήλικα

Τι προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) που έχουν ένα τουλάχιστον ανήλικο μέλος στο νοικοκυριό τους, με πρωτοβουλία της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Με Κοινή Απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προβλέπεται η καταβολή επιπλέον εισοδηματικής ενίσχυσης, ύψους 100 ευρώ, για το πρώτο παιδί και 50 ευρώ για κάθε επόμενο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ συνολικά για κάθε δικαιούχο. Η έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση αφορά τόσο μονογονεϊκές οικογένειες, όσο και νοικοκυριά με δύο γονείς, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά.

Η δαπάνη της ενίσχυσης, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του τομέα της Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανέρχεται σε 8,422,700 ευρώ και θα δοθεί σε περίπου 63.900 νοικοκυριά, που ήδη λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το μέτρο αυτό αποτελεί έκτακτη ενίσχυση των οικογενειών που πλήττονται από τον κορονοϊό και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών της υφυπουργού Εργασίας για τη στήριξη της οικογένειας, που αποτελεί άλλωστε βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.