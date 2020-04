Κόσμος

Βίασε ανήλικη και επιχείρησε να της βγάλει τα μάτια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ομολόγησε το αχαρακτήριστο έγκλημά του, την ώρα που οι γιατροί προσπαθούν να σώσουν τα μάτια του παιδιού.

Οι γιατροί στην πόλη Τζαμπαλπούρ της Ινδίας προσπαθούν να σώσουν τη ζωή ενός 7χρονου κοριτσιού, θύμα βιασμού, με τον δράστη να την έχει τραυματίσει σοβαρά στα μάτια προφανώς σε μια προσπάθεια να το εμποδίσει να τον αναγνωρίσει, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένας άνδρας 21 ετών έχει συλληφθεί και έχει ομολογήσει το έγκλημα αυτό που διαπράχθηκε στο κρατίδιο Μάντια Πραντές.

Η αστυνομία εξήγησε ότι το κορίτσι έπαιζε με φίλους της κοντά στο σπίτι της σε χωριό της περιοχής Ντάμοχ την Τετάρτη το βράδυ, όταν απήχθη. Βρέθηκε την Πέμπτη το πρωί, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο με τα χέρια της δεμένα και χωρίς τις αισθήσεις της.

“Ο δράστης την είχε τραυματίσει στα μάτια και στο πρόσωπο”, δήλωσε ο επιθεωρητής της τοπικής αστυνομίας Χεμάντ Τσαουχάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης, που ζούσε στην περιοχή, συνελήφθη την Πέμπτη.

“Πίεσε με πολλή δύναμη τα δάκτυλά του στα μάτια του κοριτσιού. Οι γιατροί κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να της σώσουν την όραση. Ελπίζουμε”, υπογράμμισε ο ίδιος.

Η Σουάτι Μαλιγουάλ, υπεύθυνη της Επιτροπής Γυναικών στο Νέο Δελχί, χαρακτήρισε το έγκλημα “αισχρό και ειδεχθές”.

“Ζητώ να επιβληθεί η μέγιστη ποινή” στον δράστη, τόνισε στο Twitter.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε ένα μήνα αφού εκτελέστηκαν δι’ απαγχονισμού τέσσερις άνδρες για τον ομαδικό βιασμό μιας φοιτήτριας στο Νέο Δελχί το 2012.

Η υπόθεση αυτή, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τόσο στην Ινδία όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, έφερε στο φως τη μάστιγα της σεξουαλικής βίας εναντίον των γυναικών στη χώρα αυτή και ώθησε την κυβέρνηση να υιοθετήσει πιο αυστηρή νομοθεσία για τα εγκλήματα αυτά.

Περίπου 34.000 βιασμοί καταγγέλθηκαν στις ινδικές αρχές το 2018, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Στο κρατίδιο Μάντια Πραντές εκείνη τη χρονιά είχαν καταγραφεί οι περισσότεροι βιασμοί: 6.500.

Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί παρά την κορυφή του παγόβουνου, καθώς πολλά θύματα διστάζουν να καταγγείλουν τη βία που έχουν υποστεί.