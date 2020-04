Υγεία - Περιβάλλον

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Πρώην ασθενείς COVID-19 δωρίζουν τα αντισώματα τους (βίντεο)

Η Φωτεινή Γεωργίου βρέθηκε στο Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”, όπου είναι σε εξέλιξη η μελέτη για τη θεραπεία ασθενών με πλάσμα από ιαθέντες.