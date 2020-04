Κοινωνία

Κορονοϊός: Θετική στον ιό νεαρή Ρομά στο Ζεφύρι

Συναγερμός έχει σημάνει στις εργατικές κατοικίες στο Ζεφύρι. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έσπευσε στην περιοχή.

Η γυναίκα είχε έρθει από τη Λαμία με το 4 ετών κοριτσάκι της όπου το πήγε στο νοσοκομείο Πάιδων Αγία Σοφία για αιμοκάθαρση.

Σύμφωμα με πληροφορίες, η νεαρή μητέρα διαγνώσθηκε θετική στον ιό, όχι όμως και το παιδί της.

Η 25χρονη Ρομά φιλοξενείται σε διαμέρισμα των εργατικών κατοικιών στο Ζεφύρι απο οικογένεια η οποία έχει τεθεί σε καραντίνα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έσπευσε χθες το μεσημέρι στην περιοχή, ενώ αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα ελέγχουν όσο μπορούν την καραντίνα στην οποία βρίσκεται η οικογένεια που φιλοξενεί την μητέρα.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Φυλής πηγαίνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ με εντολή του δημάρχου έγινε απολύμανση της πολυκατοικίας αλλά και των γύρω από αυτή δρόμων.