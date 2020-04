Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: νέοι δικαιούχοι για τα 800 ευρώ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα. Παράταση της διορίας για αιτήσεις από ελ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:

"Σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις, που διευρύνουν το πεδίο των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, προχώρησε η Κυβέρνηση με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν χθες και προχθές, μόλις λίγες ώρες μετά την ψήφιση από τη Βουλή του κυρωτικού σχεδίου Νόμου (Ν. 4684/2020, ΦΕΚ 86/Α’/25-04-2020) της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Παράλληλα, παρατείνεται έως και τις 28 Απριλίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της αποζημίωσης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Πιο αναλυτικά:

Με την ΓΔΟΥ89/25.4.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1587/Β/25-4-2020), επεκτείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), περιορισμένης ευθύνης εταιρειών (Ε.Π.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού και δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, έναντι πέντε (5) που προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

Με την ΓΔΟΥ88/24.4.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1578/Β/24-4-2020), ορίζεται ότι, για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1 η -10-2018, δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός, προκειμένου να ενταχθούν στους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

-10-2018, δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός, προκειμένου να ενταχθούν στους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Με την ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατείνεται έως και τις 28-4-2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) για τη χορήγηση της αποζημίωσης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα, με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και αίσθημα δικαίου, για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης".