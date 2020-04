Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα στοιχεία για το θάνατο Γερμανού καθηγητή στην Κρήτη

Τι δείχνει μελέτη παγκοσμίου φήμης Ισραηλινού ερευνητή, σε θέματα θεραπείας και πρόληψης αυτοάνοσων παθήσεων...

Νέα έρευνα ρίχνει περισσότερο “φως” στα αίτια θανάτου Γερμανού καθηγητή στην Κρήτη, ο οποίος είχε προσβληθεί από κορονοϊό και κατέληξε την 25η Μαρτίου.

Η περίπτωση του 43χρονου είχε προκαλέσει ανησυχία, καθώς ήταν ένας άνθρωπος που πρόσεχε την υγεία του και δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Οι εκτιμήσεις των γιατρών του ΠΑΓΝΗ επικεντρώθηκαν στα υψηλά ποσοστά φερριτίνης, κάτι που επιβεβαιώνεται από έρευνα του παγκοσμίου φήμης πρωτοπόρου Ισραηλινού ερευνητή σε θέματα θεραπείας και πρόληψης αυτοάνοσων παθήσεων, Yehuda Shoenfeld

Σε σχετικό άρθρο του στο επιστημονικό περιοδικό Autoimmunity Reviews σημειώνει ότι η υπερφερριτιναιμία έχει μελετηθεί ήδη επισταμένως και έχει διαπιστωθεί ότι «στο 50% των περιπτώσεων οι ασθενείς με υπερβολικά επίπεδα φερριτίνης πεθαίνουν.

Στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε αυτήν τη στιγμή με τη νέα λοίμωξη από τον κορονοϊό θυμίζει την κατάσταση με το σύνδρομο υπερφερριτιναιμίας».

Τι είναι η φερριτίνη

Η φερριτίνη είναι μια σημαντική ενδοκυτταρική πρωτεΐνη που αποθηκεύει τον σίδηρο σε όλους τους οργανισμούς. Συνδέει ελεύθερα ιόντα του ιχνοστοιχείου, εξουδετερώνοντας τις τοξικές του ιδιότητες και αυξάνοντας τη διαλυτότητά του. Στη διαλυτή μορφή, το σώμα είναι σε θέση να καταναλώνει σίδηρο ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, ιδίως για τη ρύθμιση του κυτταρικού μεταβολισμού του οξυγόνου.

Τα χαμηλά επίπεδα φερριτίνης οδηγούν σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις σιδήρου στον οργανισμό και στην εκδήλωση αναιμίας.

Τα αυξημένα επίπεδα φερριτίνης ή υπερφερριτιναιμία υποδηλώνουν την παρουσία ιών και βακτηρίων στο σώμα. Η υπερπεριτριναιμία μπορεί επίσης να προκληθεί από γενετική μετάλλαξη. Σε αυτήν την περίπτωση, οδηγεί σε νευρολογικές διαταραχές και προβλήματα όρασης.