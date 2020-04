Life

Έρευνα ΠΑΜΑΚ: 1 στους 2 Έλληνες σχεδιάζει καλοκαιρινές διακοπές

Πόσο επηρέασε ο κορονοϊός τα καλοκαιρινά πλάνα των Ελλήνων. Πότε και που σχεδιάζουν να πάνε.

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι, οι περισσότεροι εκ των οποίων τον Αύγουστο, σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ MARLAB του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η έρευνα είχε σκοπό να καταγράψει τις προθέσεις και τις προτιμήσεις των Ελλήνων σε ότι αφορά τις καλοκαιρινές τους διακοπές για φέτος και να αποτυπώσει τις τάσεις στον εσωτερικό τουρισμό για το καλοκαίρι που έρχεται.

Διεξήχθη διαδικτυακά το χρονικό διάστημα 23-25 Απριλίου 2020 με την επιστημονική ευθύνη της Διευθύντριας του MARLAB, καθηγήτριας, Ροδούλας Τσιότσου και τους ερευνητικούς συνεργάτες-μέλη, Νικολέττα Σιαμάγκα, επίκουρη καθηγήτρια του ΑΠΘ, και Αχιλλέα Μπούκη, λέκτορα του πανεπιστημίου του Sussex.

Όπως αναφέρει η ερευνητική ομάδα «καθώς η σταδιακή άρση των περιορισμών μετακίνησης (τουλάχιστον στο εσωτερικό της χώρας) έχει μόλις δρομολογηθεί, ένα σημαντικό ερώτημα που τίθεται είναι το κατά πόσο οι Έλληνες θα κάνουν διακοπές φέτος και υπό ποιες συνθήκες αυτές θα πραγματοποιηθούν αλλά και πώς θα διαμορφωθεί η τουριστική τους συμπεριφορά λόγω COVID-19».

Όπως προκύπτει από την εν λόγω έρευνα, σχεδόν οι μισοί Έλληνες (47%) σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι και συγκεκριμένα το μήνα Αύγουστο (65%).

Η Ελλάδα είναι ο κύριος τόπος διακοπών για τους Έλληνες φέτος (90%) ενώ τα ξενοδοχεία θα είναι η κύρια διαμονή τους (46%).

Οι μισοί Έλληνες (50%) θεωρούν ότι θα ξοδέψουν τα ίδια ποσά για τις καλοκαιρινές διακοπές τους όπως και πέρυσι.

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους δεν θα κάνει διακοπές το 19% του δείγματος, είναι λόγω έλλειψης χρημάτων (36%), λόγω κορονοϊού (32%), και λόγω φόρτου εργασίας (22%).

Το 90% του δείγματος επιλέγει αποκλειστικά την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό του καλοκαιριού, το 7% επιλέγει την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ μόνο το 3% επιλέγει το εξωτερικό. Σχετικά με το ποια χρονική περίοδο θα κάνει διακοπές, το 25% δήλωσε τον Ιούλιο (20% το 2ο 15ήμερο του Ιουλίου), 65% θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και 10% δήλωσε ότι θα προτιμήσει τον Σεπτέμβριο για τις διακοπές του.

Η διάρκεια των διακοπών τους θα είναι 4 ημέρες για το 5%, 5 ημέρες για το 17%, 6 ημέρες για το 3%, 7 ημέρες για το 14%, 10 ημέρες για το 12%, 15 ημέρες για το 9%, και 20 ημέρες για το 4%.

Σε ότι αφορά στη διαμονή τους, το 46% δηλώνει ότι θα μείνει σε ξενοδοχείο, το 14% σε σπίτι φίλων, το 29% στο εξοχικό ή πατρικό τους και το 19% σε Airbnb.

Αναφορικά με τα χρήματα που θα δαπανήσουν, το 41% του δείγματος δήλωσε ότι θα ξοδέψει από 301-600 ευρώ το άτομο για τις καλοκαιρινές διακοπές, το 35% θα ξοδέψει έως 300 ευρώ, το 15% σκοπεύει να ξοδέψει από 601-900 ευρώ ενώ το 8% θα ξεπεράσει τα 900 ευρώ ανά άτομο. Το 50% θεωρεί ότι θα ξοδέψει περίπου τα ίδια χρήματα με πέρυσι για τις διακοπές του, το 33% θα ξοδέψει λιγότερα χρήματα, το 13% πολύ λιγότερα και μόνο το 4% σκοπεύει να ξοδέψει περισσότερα χρήματα.

Σημειώνεται ότι στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 840 άτομα εκ των οποίων το 31% ήταν άντρες και το 69% γυναίκες.