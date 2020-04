Κοινωνία

Ιερώνυμος σε Μητσοτάκη: ανοίξτε τις εκκλησίες

Τι αναφέρει σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος ως πρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) ζητώντας του να ανοίξουν οι ναοί, με την τήρηση των προληπτικών μέτρων που θα υποδείξει το ιατρικό επιτελείο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», ανάλογη επιστολή έχει στείλει στην υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως η Εκκλησία της Κρήτης. Εμφανίζεται δηλαδή μία σύμπνοια των 96 μητροπολιτών όλης της χώρας υπέρ του αιτήματος, έχοντας μαζί τους τον κλήρο, την ίδια στιγμή που η Εκκλησία τήρησε τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του Πάσχα.

Σήμερα μάλιστα πολλοί ναοί άνοιξαν άτυπα, ενώ μητροπολίτες εξέφρασαν την έντονη δυσφορία τους γιατί οι ναοί δεν συμπεριλαμβάνονται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την άρση των μέτρων και στις εκκλησίες. Η εκδήλωση με τον γύρο της μπάντας με επικεφαλής την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στους δρόμους της Αθήνας επιβάρυνε το κλίμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ιερώνυμος στην προς τον πρωθυπουργό επιστολή που συντάχθηκε την Τετάρτη και εστάλη την Πέμπτη, και η οποία δεν έχει σχέση με τη «συναυλία» της Α. Πρωτοψάλτη κάνει μνεία των «φιλόχριστων αισθημάτων του» και τον αποκαλεί «πιστό χριστιανό».

Κατόπιν:

- Εξιστορεί όσα μέτρα έλαβε η Εκκλησία κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, τηρώντας τις οδηγίες της κυβέρνησης στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,

- Αναφέρει τις επιθέσεις που δέχθηκε η Εκκλησία ακόμη και από «σκληροπυρηνικούς» πιστούς που ήθελαν να αντιδράσει στα κυβερνητικά μέτρα περί Θείων Λειτουργιών χωρίς πιστούς.

- Ζητά να συμπεριληφθούν και οι ναοί στις προβλέψεις για σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων. Συγκεκριμένα, ο κ. Ιερώνυμος ζητά την λειτουργία των ναών με την τήρηση της απόστασης των δύο μέτρω, του ενός τόμου ανά 15 τ.μ., την χρήση αντισηπτικών και μασκών και την απαγόρευση προσέλευσης των πιστών που ανήκουν σε ευπαθείς υγειονομικά ομάδες.

Σύσσωμη η Εκκλησία στη χώρα φέρεται να έχει ενοχληθεί διότι στο σχεδιασμό περί σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων δεν περιλαμβάνονται οι ναοί. Η ΚΥΑ για τα περιοριστικά μέτρα σε όλους τους χώρους λατρείας ανεξαρτήτως θρησκείας και δόγματος, ισχύει έως τις 4 Μαϊου, ενώ ο όποιος κυβερνητικός σχεδιασμός εμφανίζεται να μιλά για «επανεκκίνηση» των ναών την 1η Ιουνίου. «Η Εκκλησία τήρησε ευλαβικά τα κυβερνητικά μέτρα παρά τις πιέσεις των πιστών. Αντ’ αυτού, δεν έλαβε ένα ευχαριστώ για τη στάση της ενώ αγνοείται και από τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την άρση των μέτρων» δήλωσε στην «Κ» εκκλησιαστικός παράγοντας.

Να σημειωθεί ότι η επιστολή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα διότι υπογράφεται από τον Αρχιεπίσκοπο ως πρόεδρο της ΔΙΣ και με την σύμφωνη γνώμη της ΔΙΣ. Το επόμενο βήμα είναι να τοποθετεί η Ιεραρχία επί του θέματος, δηλαδή οι 82 ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος (συνολικά 96 μαζί με την Εκκλησία της Κρήτης).

Ήδη άλλωστε, ο μητροπολίτης Κερκύρας φέρεται να έχει στείλει ανάλογη επιστολή στην κ. Κεραμέως ενώ ενδεικτικό του κλίματος δυσφορίας είναι πως σήμερα σε αρκετές μητροπόλεις, ναοί ενεργοποίησαν τα εξωτερικά τους ηχεία και άφησαν τους πιστούς να εισέλθουν εκκλησία για να προσευχηθούν. Το κλίμα επιβάρυνε η μουσική περιοδεία στους δρόμους της Αθήνας της κ. Πρωτοψάλτη.

Ενδεικτικά, ο Μητροπολίτης Στασών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος φέρεται να είπε πως «όταν οι επιτάφιοι δεν βγήκαν, όταν οι λιτανείες των ιερών εικόνων ακόμα και με μεμονωμένους ιερείς δεν βγαίνουν και γίνονται αυτά μέσα στην Αθήνα τότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το ίδιο. Άρα λοιπόν και τις πόρτες ανοίξαμε και τα μικρόφωνα ανοίξαμε και τις καμπάνες χτυπάμε και είμαστε εδώ για να απολογηθούμε σε όποιον έχει το παράπονο του».

«Όποιοι άπλωσαν χέρι στην Εκκλησία τους κόπηκε…» δήλωσε ο Μητροπολίτης Ιερισσού Θεόκλητος επικαλούμενος μία παλιά φράση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, και εμφανιζόμενος λάβρος κατά της συμπεριφοράς της κυβέρνησης προς τον κ. Ιερώνυμο και τη ΔΙΣ πρόσθεσε: «Αν έχουν σκοπό να ταπεινώσουν την Εκκλησία και να ισχύσει στην Εκκλησία, στην Ελλάδα, ο καισαροπαπισμός η επιβολή του κράτους απέναντι στην Εκκλησία, δεν θα περάσει».

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος, ανέφερε ότι «δεν μπορεί μία αγαπημένη κατά τα άλλα τραγουδίστρια, να περιδιαβαίνει με μεγάφωνα την Αθήνα για να εμψυχώσει τους Έλληνες και να απαγορεύεται αυτό από τις ενορίες, να βάλουν μεγάφωνα για να ακούν οι πιστοί στη συνοικία το θείο λόγο, από τους ιερείς και τους ψαλτάδες τους. Η εκκλησία στις μέρες του εγκλεισμού δεν εμψύχωνε τους πολίτες;». Όλοι αναμένουν πλέον τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.