Ζώδια: Οι προβλέψεις για την Δευτέρα

Ο πλανήτης της επικοινωνίας, ο Ερμής, περνάει στο ζώδιο του Ταύρου. Ποια ζώδια επηρεάζονται αρνητικά και ποια τα βοηθάει.

Κριός: Με τον πλανήτη της επικοινωνίας, τον Ερμή, να περνάει στον Ταύρο θα σε απασχολήσουν κάποια θέματα οικονομικής φύσεως για τα οποία ίσως χρειαστεί να μπεις σε πραγματικά σκληρές διαπραγματεύσεις από τις οποίες όμως μπορείς να βγεις κερδισμένος αν πατάς γερά τα πόδια σου στη γη. Από την άλλη θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις συζητήσεις και να ξεκαθαρίσεις τα συναισθήματά σου για κάποιους ανθρώπους που μέχρι τώρα τουλάχιστον, αποτελούν σταθερές στη ζωή σου και επενδύεις συναισθηματικά.

Ταύρος: Ο Ερμής από σήμερα περνάει στο ζώδιό σου και ξεκινάει μία περίοδος κατά την οποία θα μπορέσεις να εκφράσεις και να μεταδώσεις τις ιδέες σου πιο εύκολα. Θα θελήσεις να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου απέναντι σε κάποιους ανθρώπους και να υπερασπιστείς με σθένος τα «πιστεύω» σου. Θα είσαι ετοιμόλογος και γενικότερα θα βιάζεσαι να δώσεις απαντήσεις, μόνο που θα πρέπει να προσέχεις, γιατί μπορεί να σου ξεφεύγουν χοντράδες που θα προσβάλλουν τους άλλους και θα φέρνουν σε δύσκολη θέση εσένα τον ίδιο.

Δίδυμοι: Ο Ερμής που από σήμερα θα βρίσκεται στον Ταύρο ενεργοποιεί ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που σε κάνει πιο εσωστρεφή και μυστικοπαθή. Αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι τρέφεις δόλιες σκέψεις, αφού μπορεί να επιλέγεις μια τέτοια στάση για γούρι ή επειδή δεν είναι ακόμα ώριμες οι συνθήκες. Επαγγελματικά και θέματα υγείας σίγουρα θα ταλαιπωρήσουν το κεφάλι σου αφού με κάποιο τρόπο τα μεν μπορεί να επηρεάζουν τα δε. Η παγίδα που θα πρέπει να αποφύγεις είναι το να υπεραναλύσεις τους φόβους και τις ανασφάλειες που μπορεί να σε διακατέχουν.

Καρκίνος: Ο Ερμής που από σήμερα θα βρίσκεται στον Ταύρο θα σου δημιουργήσει την ανάγκη να εκφράσεις, να υπερασπιστείς και να βρεις υποστηρικτές των ιδεών και των αξιών σου προκειμένου να προωθήσεις μία ομαδική προσπάθεια. Παράλληλα θα θελήσεις να έρθεις πιο κοντά με κάποιους ανθρώπους και να κοινωνικοποιηθείς περισσότερο αφού αυτό πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει θετικά στην προώθηση των συμφερόντων σου. Αυτή η διέλευση όμως είναι θετική και για τα ερωτικά σου αφού θα σε κάνει να δεις τα πράγματα λίγο πιο λογικά.

Λέων: Με τον Ερμή από σήμερα να περνάει στον Ταύρο ανοίγει μία περίοδος κατά την οποία θα κάνεις πολλές συζητήσεις και θα υπάρξουν εξελίξεις σε θέματα που σχετίζονται κυρίως με την καριέρα σου. Το συμφέρον σου θα είναι πάνω από όλα γι’ αυτό και θα επιδιώξεις σχέσεις με ανθρώπους που κατέχουν θέσεις-κλειδιά, ενώ θετικά είναι τα πράγματα και στην περίπτωση που θέλεις να συζητήσεις το ενδεχόμενο κάποιας προαγωγής. Από την άλλη μπορεί να θελήσεις να πάρεις πρωτοβουλίες και να επιβάλεις τις απόψεις σου σε κάποια οικογενειακά θέματα. Γενικότερα καλό θα είναι να αποφύγεις τις διενέξεις και τους έντονους χαρακτηρισμούς, γιατί στο τέλος μπορεί ο χαμένος να είσαι εσύ.

Παρθένος: Ο Ερμής περνάει στον Ταύρο και το επόμενο διάστημα θα μπορέσεις να βρεις τρόπους για να ανανεωθείς ουσιαστικά. Στα συναισθηματικά σου το κλίμα αντιστρέφεται κι ενώ στην πραγματικότητα είσαι έτοιμος να αφήσεις πίσω σου σκέψεις που σε προβλημάτιζαν και να δεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων, είναι πιθανό να μπεις σε μια διαδικασία να κάνεις το ταίρι σου να σου δείξει εμπράκτως ότι αναγνωρίζει τα όποια λάθη του, πράγμα όμως που δε θα σου πρότεινα αφού θα σου μετριάσει τις όμορφες στιγμές που μπορείτε πραγματικά να περάσετε το επόμενο διάστημα. Τέλος, εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν σε θέματα σπουδών ή σε κάποια νομική υπόθεση.

Ζυγός: Ο Ερμής περνάει στον Ταύρο και το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσεις συζητήσεις για κάποια οικονομικά και κληρονομικά θέματα. Αν ήδη υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα που σε απασχολούν θα τα δεις να προχωράνε και θα καταφέρεις να βρεις λύσεις και απαντήσεις. Παράλληλα, εξελίξεις θα έχεις και σε κάποια υπόθεση που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, εννοώ ευνοημένος μπορείς να βγεις, αν κινηθείς έξυπνα και στην περίπτωση που διεκδικείς κάποια υποτροφία ή κάποια οικονομική ενίσχυση. Πολύ καλά όμως είναι τα πράγματα για την ερωτική σου ζωή όπου υπάρχει πολύ μυστήριο που σου εξάπτει τη φαντασία.

Σκορπιός: Με τον Ερμή να περνάει απέναντί σου θα μπορέσεις να κάνεις συζητήσεις που θα φτάσουν το μαχαίρι στο κόκκαλο. Βέβαια τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο εύκολα αφού η άλλη πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να ανοίξει τα χαρτιά της και να παραδοθεί αμαχητί σε μία διένεξη ή μία διαπραγμάτευση. Το θέμα είναι όμως ότι όσο κι αν πιστεύουν ότι είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν ένα ισχυρό και πεισματάρη αντίπαλο, εσύ μπορείς να τους αποδείξεις ότι την προκείμενη περίοδο μπορείς και «καλύτερα»… Συγκεκριμένα στα ερωτικά σου δεν είσαι διατεθειμένος να χαϊδέψεις αυτιά.

Τοξότης: Ο Ερμής που από σήμερα περνάει στον Ταύρο θα σε κάνει να δίνεις μεγάλη έμφαση στις λεπτομέρειες όσον αφορά στα επαγγελματικά σου ζητήματα. Προτεραιότητα για σένα έχει το συμφέρον σου και αυτό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις με τους συναδέλφους σου το επόμενο διάστημα, κάποιους εκ των οποίων μπορεί να κρίνεις αυστηρά. Από την άλλη μπορεί να σε απασχολήσουν και κάποια θέματα υγείας για τα οποία καλό θα είναι να μην αδιαφορήσεις.

Αιγόκερως: Ο Ερμής από σήμερα θα βρίσκεται στον Ταύρο και είναι γεγονός ότι στο συγκεκριμένο ζώδιο φημίζεται για την πρακτικότητα του, πράγμα που κι εσένα θα σε βοηθήσει να σκεφτείς δημιουργικά και θα σου δώσει τη δύναμη και την ενέργεια να κυνηγήσεις και να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου. Όλη αυτή η καλή διάθεση θα σε κάνει να παραβλέψεις κάποια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην πορεία και θα σου δημιουργήσει την ανάγκη να φλερτάρεις και να διασκεδάσεις περισσότερο.

Υδροχόος: Με τον Ερμή να περνάει από σήμερα στον Ταύρο το επόμενο διάστημα θα σε απασχολήσει ιδιαίτερα η συμπεριφορά σου και κάποια κολλήματα τα οποία έχεις που σου δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητά σου. Από την άλλη όμως θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις ουσιαστικές συζητήσεις με τα πρόσωπα της οικογένειάς σου, ενώ ίσως σε προβληματίσει το ενδεχόμενο να τους εκμυστηρευτείς κάποια προσωπικά σου θέματα ή κάποια συναισθήματα για τα οποία μέχρι τώρα δεν είχες τολμήσει να μιλήσεις. Μετακομίσεις ή κάποιες αλλαγές στο χώρο σου είναι επίσης πολύ πιθανές το επόμενο διάστημα.

Ιχθύς: Ο πλανήτης της επικοινωνίας, ο Ερμής, περνάει σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που έχει να κάνει με την επικοινωνία αυτή καθαυτή. Έτσι το επόμενο διάστημα θα έχει πολλές συζητήσεις, συμφωνίες, νέες γνωριμίες, ενώ όσο απίθανο κι αν φαντάζει στις μέρες μας, είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο κάποιου ταξιδιού. Πολύ καλή περίοδος και στην περίπτωση που θέλεις να προωθήσεις θέματα σπουδών, αλλά και για να πραγματοποιήσεις κάποιες συζητήσεις με τα αδέρφια σου ή άλλα συγγενικά πρόσωπα. Η εμμονή σου στη λεπτομέρεια την προκειμένη περίοδο μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη αρκεί να μην το παρακάνεις.

