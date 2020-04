Παράξενα

“Έστησαν” γλέντι γάμου στο δρόμο (βίντεο)

Ένα διαφορετικό γλέντι στήθηκε στο δρόμο, αφού ήταν αδύνατη η συγκέντρωση κόσμου.

Πώς μπορεί να στερηθεί ένα ζευγάρι το γλέντι του γάμου του; Οι νιόπαντροι στις Σέρρες βρήκαν ένα διαφορετικό τρόπο για να γιορτάσουν το γάμο τους.

Το γλέντι στήθηκε στα γρήγορα, το μήνυμα εστάλη στο 13033 και διήρκησε μόλις 10 λεπτά!

Δύο αδέλφια έστησαν το γλέντι στο δρόμο και με τη συμμετοχή των γειτόνων γιόρτασαν το γάμο.

Έβαλαν τη μουσική στη διαπασών, έστειλαν το μήνυμα 5 στο 13033 και ξεχύθηκαν στο δρόμο, για δέκα μόλις λεπτά.

Οι αποστάσεις μεταξύ τους τηρήθηκαν και δεν τηρήθηκαν.

Πηγή: epiloges.tv