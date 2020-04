Αθλητικά

NCAA: Παίκτης που δήλωσε συμμετοχή στο draft κατηγορείται για φόνο

Η ομάδα του Τουλέιν ανακοίνωσε ότι ο παίκτης απομακρύνθηκε από την ομάδα μετά τη σύλληψή του.

Ο παίκτης του Τούλεϊν, Τεσόν Χάιταουερ συνελήφθη το Σάββατο και κατηγορήθηκε για φόνο σε σχέση με ανθρωποκτονία στο Στόκμπριτζ της Τζόρτζια, νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Χάιταουερ, που ήταν ο κορυφαίος σκόρερ των Γκριν Γουέιβ στην σεζόν 2019-20, κρατήθηκε στη φυλακή του Henry County χωρίς εγγύηση την Κυριακή. Κατηγορείται για δολοφονία, επίθεση, κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη κακούργηματος και βιαιοπραγία. Ειχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Κυριακή το πρωί.

Το Τούλεϊν ανακοίνωσε την Κυριακή το απόγευμα ότι ο Χάιταουερ απομακρύνθηκε από την ομάδα μετά τη σύλληψή του. Ο Χάιταουερ, που προέρχεται από τη Λιθόνια, της Τζόρτζια, μεταφέρθηκε στο Τούλεϊν πέρυσι αφού έπαιξε δύο σεζόν στο Τζόρτζια. Στις 18 Απριλίου ανακοίνωσε διαθεσιμότητα στο draft του ΝΒΑ.

Μια αναφορά περιστατικού της αστυνομίας του Henry County έδειξε ότι οι πυροβολισμοί πραγματοποιήθηκαν σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων λίγο πριν τις 11 π.μ. (τοπική ώρα) στις 8 Απριλίου. Ο Ντεβάντε Αντονι Λονγκ πυροβολήθηκε και αργότερα πέθανε σε νοσοκομείο, σε ηλικία 24 ετών.

Σύμφωνα με μια δημοσίευση στο Facebook από το τμήμα αστυνομίας της κομητείας Henry, ο Χάιταουερ είναι ένας από τους έξι άντρες που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας για ανθρωποκτονία. Πέντε από τους άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση την Κυριακή, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του Χάιταουερ, Τζέφερι. Ένας άντρας δεν είχε συλληφθεί ακόμα, σύμφωνα με τα αρχεία φυλακών.

Ο Χάιταουερ, ύψους 1,95μ., είχε 15,9 πόντους και 4,6 ριμπάουντ πέρυσι στη μοναδική του σεζόν με τους Γκριν Γουέιβ. Έπαιξε 29 παιχνίδια και στις δύο προηγούμενες σεζόν με τους Μπουλντόγκ, με μέσο όρο 5,1 πόντους και 1,7 ριμπάουντ από το 2017 έως το 2018.