Οικονομία

ΟΛΥΜΠΟΣ: Δωρεά 100 τάμπλετ για τη στήριξη μαθητών

Η εταιρεία στέκεται αρωγός με πράξεις, βοηθώντας παιδιά σε νησιωτικές, ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αρκετοί μαθητές απομακρυσμένων περιοχών μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, σπεύδει να συνδράμει την εκπαίδευσή τους με τη δωρεάν χορήγηση τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του υπουργείου Παιδείας, η ΟΛΥΜΠΟΣ θα διαθέσει εκατό τάμπλετ τελευταίας τεχνολογίας, για τη στήριξη και υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών που βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές και απομακρυσμένα νησιά της χώρας μας.

Οι συσκευές θα διατεθούν, μέσω του υπουργείου, σε μαθητές που προέρχονται από οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων ή πολύτεκνες οικογένειες.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ, συμμετέχοντας και σε αυτό το “μέτωπο” αλληλεγγύης, στέλνει το μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, ώστε το μέλλον της χώρας μας και ειδικά των παιδιών μας να είναι πιο φωτεινό και ελπιδοφόρο.