Οικονομία

ΓΣΕΒΕΕ: περισσότερες επιχειρήσεις στην αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ προς τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα...

Τη διεύρυνση του καθεστώτος αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, ώστε να περιλαμβάνουν κι εκείνες τις νομικές μορφές που προς το παρόν φαίνεται να μην καλύπτονται από τη συγκεκριμένη διευκόλυνση, ζητεί η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Όπως αναφέρει η επιστολή, «σύμφωνα με τις ΠΝΠ που έχουν εκδοθεί και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, όσο και για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις πληττόμενες από την υγειονομική κρίση. Η διευκόλυνση αυτή ισχύει και για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις των ως άνω κατηγοριών.

Ωστόσο φαίνεται πως η σημαντική αυτή διευκόλυνση δεν ισχύει για τους εταίρους των επιχειρήσεων όπως πχ ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ κ.λπ, που καλούνται ως φυσικά πρόσωπα να καταβάλουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κανονικά, παρόλο που το εισόδημα τους είναι άμεσα εξαρτώμενο με την λειτουργία των επιχειρήσεων τους.

Η ΓΣΕΒΕΕ με σημερινή επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Οικονομικών, κ Απ. Βεσυρόπουλο στάθηκε στο παραπάνω γεγονός και ανέφερε συγκεκριμένα πως εάν το ζήτημα αυτό πράγματι έχει διαφύγει των σχετικών ρυθμίσεων θα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα, ώστε να μην κινδυνεύσουμε να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά οφειλετών λόγω της υγειονομικής κρίσης»