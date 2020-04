Πολιτική

Γεννηματά στον ΑΝΤ1: ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης (βίντεο)

Τι λέει για το άνοιγμα των σχολείων και το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το πρόγραμμα του ΚΙΝΑΛ για στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων.

Καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ήταν η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, η Φώφη Γεννηματά είπε «έχουμε πει πολλές φορές ότι τα μέτρα της Κυβέρνησης δεν τα μηδενίζουμε, αλλά είναι ανεπαρκή. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα, όπως αυτό που προτείνουμε εμείς ως Κίνημα Αλλαγής, με στόχο την στήριξη των επιχειρήσεων και των συμβάσεων εργασίας, των τουριστικών επιχειρήσεων, φυσικά και την αγροτική παραγωγή, ώστε να υπάρχει επάρκεια τροφίμων».

Για το πρόγραμμα που κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ, η κ. Γεννηματά ανέφερε ότι «είναι κοστολογημένες προτάσεις που αφορούν 1 εκ και πλέον εργαζόμενους, ύψους περίπου 2 δις, που θα χρηματοδοτηθούν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εγκρίθηκε προ ημερών και από αδιάθετους πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και το ΕΣΠΑ και βεβαίως υπάρχουν και τα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία δεν θέλουμε να πειραχτούν, αλλά είναι η τελευταία λύση».

Σε ότι αφορά την επαναλειτουργία των σχολείων, η κ. Γεννηματά υποστήριξε ότι «το μεγάλο θέμα τώρα είναι η επιστροφή στην κανονικότητα και την καθημερινότητα, με όρους τέτοιους, ώστε να μην έχουμε έξαρση της νόσου. Είναι βέβαιο ότι το άνοιγμα των σχολείων έχει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, για αυτό περιμένω να δω ποιες θα είναι οι αυστηρές προϋποθέσεις που ανέφερε ο κ. Τσιόδρας. Απορώ όμως γιατί η Κυβέρνηση ξεκινά από τα σχολεία αυτό το σχέδιο επιστροφής στην κανονικότητα. Κρατώ σοβαρότατες επιφυλάξεις και περιμένω αύριο της ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η άρση των περιορισμών θα έπρεπε να γίνει από την αγορά».

Η κ. Γεννηματά είναι ότι «είναι απολύτως λογικό ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα παιδιά της Γ’ ΄Λυκείου, ώστε να δώσουν Πανελλαδικές, όπως και να μην χάσουν το εξάμηνο οι φοιτητές που είναι επί πτυχίω».

«Συγκρατώ αυτό που είπε ο κ. Τσιόδρας, ότι το επόμενο εξάμηνο θα πρέπει να γίνουν περισσότερα τεστ για κορονοϊό, ώστε να ξέρουμε τα επόμενα βήματα. Εάν γίνονταν περισσότεροι έλεγχοι και στο υγειονομικό προσωπικό ίσως δεν είχαμε κρούσματα, όπως αυτά στο Περιστέρι. Θα πρέπει ο εισαγγελέας να ερευνήσει και αν υπήρχε πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και κατά πόσο έγιναν έλεγχοι για την τήρηση του», σημείωσε η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ.

Αναφορικά με την α΄ κατοικία, η κ. Γεννηματά ανέφερε ότι «έχουμε ζητήσει ποαράταση του πλαισίου προστασίας και διακομματική επιτροπή στην Βουλή να υπάρξει μόνιμη λύση για το πρόβλημα αυτό. Για τα κόκκινα δάνεια, εδώ και ένα χρόνο έχουμε ταχθεί υπέρ της δημιουργίας μιας bad bank, και μας είχαν κατηγορήσει για λαϊκισμό. Πλέον και ο Διοικητής της ΤτΕ προκρίνει αυτήν την λύση, καθώς η κρίση του κορονοϊού δυναμιτίζει όλη αυτήν την ιστορία και αυξάνει τα προβλήματα για τις τράπεζες, που πρέπει να μπουν στην πρώτη γραμμή για την ανάταξη της οικονομίας, όχι με την λογική των κερδών για εκείνες , αλλά της στήριξης των επιχειρήσεων.»

«Θέλουμε να έχουμε όρθια την κοινωνία και ζωντανή την οικονομία», κατέληξε η Φώφη Γεννηματά.