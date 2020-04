Πολιτική

Διάγγελμα Μητσοτάκη: το σχέδιο για μετάβαση στη νέα κανονικότητα

Ποιοι υπουργοί θα «αποκωδικοποιήσουν» τα μέτρα της κυβέρνησης. Τι αναμένεται να ανοίξει και πότε. Τι θα γίνει με τις Εκκλησίες.

H φιλοσοφία και οι διαδοχικές φάσεις του σχεδίου μετάβασης στη νέα κανονικότητα θα ανακοινωθούν σήμερα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης, ο οποίος στις 18:00 θα απευθυνθεί στους Έλληνες πολίτες. Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι και υφυπουργοί θα παραχωρήσουν, μαζί με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Ν.Χαρδαλιά, συνέντευξη για την εξειδίκευση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και θα ισχύσουν από τις 4 Μαΐου.

«Η πορεία αυτή θα γίνει με σχέδιο, σταδιακά, συγκροτημένα. Το σχέδιο της κυβέρνησης θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται σε επιμέρους στοχευμένες φάσεις διαδοχικά μέσα στους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Ο κανόνας θα είναι ότι τα στάδια άρσης των περιοριστικών μέτρων θα απέχουν χρονικά μεταξύ τους ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αξιολογείται συνεχώς η εξέλιξη της πανδημίας» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι αρχικά θα ανοίξουν τα κομμωτήρια και οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και προσωπικής υγιεινής με συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού. Θα ακολουθήσουν σταδιακά και σε εύλογη χρονική απόσταση μεταξύ τους οι βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε επόμενη φάση θα ανοίξουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις εστίασης πάντοτε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον εξελίσσεται ομαλά η υγεία του πληθυσμού.

Ανοιχτές θα είναι και οι εκκλησίες για ατομική λατρεία από τα πρώτα βήματα της αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων, ενώ σε επόμενο στάδιο οι χώροι λατρείας θα ανοίξουν με συγκεκριμένους κανόνες και μέτρα προστασίας της λειτουργίας τους και για το ποίμνιο».

Στη συνέχεια, θα ανοίξουν οι ξενοδοχειακές μονάδες αρχικά δωδεκάμηνης διάρκειας και αφού διευθετηθεί και το θέμα των μεταφορών και τα εποχιακά τουριστικά καταλύματα από τέλος Ιουνίου αρχές Ιουλίου.