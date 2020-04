Πολιτισμός

Rolling Stones Vs Beatles: Η απάντηση του Μικ Τζάγκερ για το “ποιοι ήταν καλύτεροι”

O ροκ σταρ απάντησε σε σχόλια του πρώην μέλους των Beatles, Πολ ΜακΚάρτνεϊ σχετικά με τις δύο μπάντες.

Ο Μικ Τζάγκερ δεν φοβάται να συνεχίσει την παλιά διαμάχη μεταξύ Rolling Stones και Beatles.

Σε μια νέα συνέντευξη με τον Ζέιν Λόου στην Apple Music, ο ροκ σταρ απάντησε σε πρόσφατα σχόλια του πρώην μέλους των Beatles, Πολ ΜακΚάρτνεϊ σχετικά με τις δύο μπάντες.

«Οι Stones έχουν τις ρίζες τους στα μπλουζ» δήλωσε ο ΜακΚάρτνεϊ σε συνέντευξη στον Χάουαρντ Στερν. «Όταν γράφουν πράγματα, έχουν να κάνουν με τα μπλουζ. Είχαμε λίγο περισσότερες επιρροές. Υπάρχουν πολλές διαφορές και λατρεύω τους Stones, αλλά είμαι μαζί σου. Οι Beatles ήταν καλύτεροι».

Σε απάντηση, ο τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones προσπάθησε να απαλύνει τα πράγματα, λέγοντας. «Αυτό είναι τόσο αστείο. Είναι αξιαγάπητος. Προφανώς δεν υπάρχει ανταγωνισμός».

Αλλά ο 76χρονος ροκ σταρ αναφέρθηκε και στη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο κλασικών ροκ συγκροτημάτων.

«Οι Rolling Stones είναι ένα μεγάλο συγκρότημα συναυλιών σε άλλες δεκαετίες και σε άλλες περιοχές, όταν οι Beatles δεν έκαναν καν περιοδεία σε στάδια, στο Madison Square Garden με ένα αξιοπρεπές ηχοσύστημα» είπε. «Διαλύθηκαν προτού ξεκινήσει αυτή η δραστηριότητα, οι πραγματικές περιοδείες».

Ο Τζάγκερ συνέχισε: «Αρχίσαμε να δίνουμε συναυλίες στα στάδια της δεκαετίας του 1970 και δίνουμε ακόμα. Αυτή είναι η πραγματική μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο συγκροτημάτω. Ένα συγκρότημα είναι απίστευτα τυχερό να παίζει ακόμα σε στάδια, ενώ το άλλο συγκρότημα δεν υπάρχει».

Οι Rolling Stones κάνουν περιοδείες εδώ και δεκαετίες και είχαν προγραμματίσει να ξεκινήσουν ένα ακόμη σκέλος της tour «No Filter» φέτος το καλοκαίρι,αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19.

Το συγκρότημα κατάφερε να βρεθεί μαζί διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της συναυλίας «One World: Together At Home» για τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την ενίσχυση των προσπαθειών αντιμετώπισης της πανδημίας.