Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμα ένας νεκρός από την κλινική “Ταξιάρχαι”

Πέμπτος νεκρός από την κλινική στο Περιστέρι. Νεκρός και ο πατέρας του 52χρονου που βγήκε νικητής στο νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας".

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χτυπημένος από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων από την πανδημία στη χώρα μας σε 138.

Πρόκειται για έναν άντρα 84 ετών, ο οποίος κατέληξε στο ΝΙΜΤΣ, προερχόμενος από την κλινική «Ταξιάρχαι». Ο άτυχος άνδρας είχε υποκείμενα νοσήματα. Πρόκειται για τον πέμπτο νεκρό από κορονοϊό που είχε νοσηλευθεί στη συγκεκριμένη κλινική στο Περιστέρι.

Το βράδυ της Δευτέρας έχασε τη μάχη και ένας 90χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Πρόκειται για τον πατέρα του 52χρονου που την περασμένη Τετάρτη καταχειροκροτήθηκε όταν βγήκε νικητής από την μάχη με τον κορονοϊό μετά από 20 ημέρες στην ΜΕΘ του νοσοκομείου "Αγ. Ανδρέας”, όπου ήταν διασωληνωμένος.

Μετά τους δύο αυτούς θανάτους, 41 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ανά την επικράτεια. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 67 έτη, 11 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες, ενώ το 89% αυτών, είτε έχει υποκείμενα νοσήματα είτε ηλικία άνω των 70 ετών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ειναι 2534, σε όλη την Ελλάδα. Το 55,5% των κρουσμάτων αφορά άντρες. Από αυτά τα 580 αφορούν ασθενείς που ταξίδεψαν στο εξωτερικό και 1228 κρούσματα, ποσοστό 49%, σχετίζονται με άλλα βεβαιωμένα κρούσματα. Συνολικα, 65 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Έχουν συνολικά ελεγχθεί περισσότερα απο 66.094 κλινικά δείγματα.