Πολιτισμός

Ακρόπολη: Νέες διαδρομές, αναβατόριο και φωτισμός (εικόνες)

Συνεχίζονται τα έργα αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.

Την πορεία των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης εξέτασε, σε τηλεδιάσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων, παρουσία του Γ.Γ Πολιτισμού κ. Γιώργου Διδασκάλου, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη.

«Είναι προτεραιότητά μας, ανέφερε η Υπουργός, να προχωρήσουν απρόσκοπτα και τα οκτώ έργα που έχουμε δρομολογήσει στην Ακρόπολη, για την αναβάθμιση της εικόνας του αρχαιολογικού χώρου και των παρεχομένων υπηρεσιών, ώστε με την ολοκλήρωσή τους ο χώρος να μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των επισκεπτών του. Με την επαναλειτουργία των αρχαιολογικών χώρων τις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να είναι ορατή η εξέλιξη των έργων".

Ήδη έχει αποξηλωθεί το παλαιό αναβατόριο και προχωρούν οι αναγκαίες εργασίες αντιστήριξης στον βράχο. Έχουν τοποθετηθεί τα αγκύρια αντιστήριξης κατά 50%, ενώ εκτιμάται ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαΐου. Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη ανασκαφή στην βάση του τείχους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου για την εγκατάσταση του μηχανισμού του ανελκυστήρα. Με μικρή χρονική απόκλιση, λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία, η τοποθέτηση του ανελκυστήρα αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουλίου.

Η κ. Μενδώνη ζήτησε από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ «τη στενή και συστηματική συνεργασία με τους μελετητές του έργου της βελτίωσης των διαδρομών για ΑμεΑ επί του Βράχου, ώστε ταυτόχρονα με τα έργα λειτουργίας του ανελκυστήρα να έχει ολοκληρωθεί και το έργο αυτό». Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του χώρου, προγραμματίζεται η διεύρυνση του υφιστάμενου δικτύου πρόσβασης με την προσθήκη δύο νέων κλάδων, στην υπάρχουσα διαδρομή: Ο ένας θα οδηγεί στον χώρο της σημαίας και ο άλλος στο παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης. Η μελέτη για τις διαδρομές των ΑμεΑ προγραμματίζεται να εισαχθεί στο ΚΑΣ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Η μελέτη εφαρμογής αναβάθμισης του φωτισμού, η οποία έχει εγκριθεί ομόφωνα από το ΚΑΣ, προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ παραδόθηκαν ήδη τα δείγματα των φωτιστικών σωμάτων. Υπενθυμίζεται ότι τα έργα του ανελκυστήρα πλαγιάς και της αναβάθμισης φωτισμού της Ακρόπολης υλοποιούνται με τη χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση.

Εκτός από τα έργα αυτά, σήμερα άρχισαν και οι εργασίες αποξήλωσης της βάσης του γερανού στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα. Η κ. Μενδώνη «ζήτησε την επιτάχυνση των εργασιών, ώστε οι εργασίες να έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό μέχρι την ημερομηνία επαναλειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου». Παράλληλα, η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης εξετάζει ποια τμήματα από τις σκαλωσιές του μνημείου δεν είναι πλέον απαραίτητα και μπορούν να αποξηλωθούν, ενώ ετοιμάζει τις προδιαγραφές για την αντικατάσταση των υπολοίπων, με ελαφρύτερη κατασκευή, ώστε να βελτιωθεί αισθητά η εικόνα του μνημείου.

Συνεχίζεται, ο εξορθολογισμός των ηλεκτρικών υποδομών με την εγκατάσταση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΚΑΣ, θέση της ηλεκτρικής γεννήτριας του αρχαιολογικού χώρου. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των καλωδιώσεων και των δεκάδων ηλεκτρικών πινάκων και προχωράει η αξιολόγηση των ενεργών.

Ολοκληρώθηκαν, εντός του χρονοδιαγράμματος, οι προγραμματισμένες εργασίες για την αναβάθμιση της αντικεραυνικής προστασίας του χώρου, σύμφωνα με το ισχύον (γαλλικό) πρότυπο. Ακολουθεί η ολοκληρωμένη μελέτη αναβάθμισης κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο, η οποία θα ανταποκρίνεται και σε μεγαλύτερης έντασης φαινόμενα. Το έργο αυτό προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2021.

Η συνεργασία του ΥΠΠΟΑ με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) για την ασφάλεια του αρχαιολογικού χώρου, εξελίσσεται κανονικά, με μικρής τάξεως αποκλίσεις από το αρχικό χρονοδιάγραμμα λόγω των συνθηκών της πανδημίας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης με νέες χρήσεις, δρομολογείται εντός του Μαΐου ο διεθνής διαγωνισμός για την οικοδομική αποκατάσταση του κτηρίου. Προηγήθηκε η ένταξη του έργου στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020 και η προέγκριση δημοπράτησης από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία χρηματοδοτεί το έργο με περισσότερα από 2 εκ. ευρώ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 18 μήνες από την έναρξη των εργασιών.

H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δήλωσε ότι «η επαναλειτουργία του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, όπως και όλων των αρχαιολογικών χώρων, θα γίνει σύμφωνα με πρωτόκολλα ασφαλούς χρήσης, τα οποία θα εξειδικευτούν με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και με την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας για τους επισκέπτες και το προσωπικό».

Το ΥΠΠΟΑ συνεργάζεται με τα Υπουργεία Υγείας, Εθνικής Άμυνας, καθώς και με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό- έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας- για τη επανεγκατάσταση του ασθενοφόρου οχήματος στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως και την υγειονομική κάλυψη των επισκεπτών.