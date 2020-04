Κοινωνία

Ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ στον ΑΝΤ1 για τα προβλήματα στο άνοιγμα των σχολείων (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για αντικειμενικές δυσκολίες και πολλά ευαίσθητα σημεία που χρήζουν διευκρίνισης, κάνει λόγο ο Θ. Τσούχλος.