Κοινωνία

Μπαλάσκας στον ΑΝΤ1: Το πρόστιμο του sms μετατρέπεται σε πρόστιμο μάσκας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Αστυνομίας για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ.