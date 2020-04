Αθλητικά

Κορονοϊός - Ντιμπάλα: θετικό και το τέταρτο τεστ!

Προβληματισμός για τον παίκτη, ο οποίος παραμένει φορέας του ιού για πολύ περισσότερο από έναν μήνα.

Θετικός σε εξέταση για κορονοϊό, για τέταρτη φορά μέσα σε ενάμιση μήνα βρέθηκε ο Πάουλο Ντιμπάλα σύμφωνα με το «El Chiringuito de Jugones».

Ο 26χρονος Αργεντινός διεθνής επιθετικός της Γιουβέντους, εξετάστηκε και βρέθηκε θετικός για πρώτη φορά στις 21 Μαρτίου με τη φίλη του.

Ο Αργεντινός είναι ασυμπτωματικός και θα συνεχίσει την απομόνωση στο σπίτι του στο Τορίνο. Ο Ντιμπάλα διηγήθηκε στις αρχές Απριλίου πώς έζησε τα συμπτώματα: «αισθανόμουν κουρασμένος, βήχα, κρύωνα τη νύχτα ...».

Ο Ντιμπάλα υπέγραψε για τη Γιουβέντους το 2014 από την Παλέρμο. Στα 216 παιχνίδια του με τη «Γηραιά Κυρία» έχει σημειώσει 91 γκολ και έχει δώσει 36 ασίστ.