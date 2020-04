Κόσμος

Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι σε περαστικούς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις Αρχές μετά την επίθεση ομάδας ατόμων με μαχαίρια σε περαστικούς.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση ανδρών με μαχαίρια σε περαστικούς στην πόλη Χανάου στη Γερμανία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί.

Πέντε ως επτά άνδρες επιτέθηκαν με μαχαίρια σε περαστικούς χθες Τρίτη το βράδυ, γράφει το Focus, επικαλούμενο την αστυνομία.

Το γερμανικό περιοδικό προσθέτει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το ιστορικό της επίθεσης.