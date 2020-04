Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αύξηση των νεκρών στην Ελλάδα την Τετάρτη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένας άνθρωπος έχασε την μάχη με τον κορονοϊό ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στην χώρα.