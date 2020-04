Life

Ο Δημήτρης Μοθωναίος στο “Πρωινό” για τις ημέρες καραντίνας (βίντεο)

Τι λέει ο ηθοποιός για τις εβδομάδες της απομόνωσης, τις συνήθειες του και την σχέση που… δεν έχει με την κουζίνα.