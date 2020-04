Πολιτική

Κικίλιας: Πετύχαμε μέχρι σήμερα επειδή νικήσαμε τη νοοτροπία του χθες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας για την κατάσταση στο ΕΣΥ, το άνοιγμα των σχολείων αλλά και για τον Σωτήρη Τσιόδρα.

Καθημερινά θα παρακολουθείται η καμπύλη του κορονοϊού, καθώς αίρονται σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα, όπως εξήγησε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Το παρατηρητήριο που έχει συσταθεί, απαρτίζεται από επιστήμονες, τεχνοκράτες και ειδικούς που καθημερινά θα εξετάζουν καθημερινά την κατάσταση σε σχέση και με τη δυναμικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Θα στηρίξουμε το ΕΣΥ - Στο 50% τα χειρουργεία

Ο κ. Κικίλιας τόνισε πως ήδη έχουν γίνει 3.748 προσλήψεις μέσα στην κρίση του κορονοϊού και οι ΜΕΘ που είναι διαθέσιμες έφτασαν τις 1.017. Αναφέρθηκε στο επίδομα που δόθηκε στους υγειονομικούς και τόνισε πως η κυβέρνηση εξετάζει και άλλους τρόπους περαιτέρω στήριξή τους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Τόνισε ότι σταδιακά επιστρέφουν σε μια μερική κανονικότητα τα νοσοκομεία του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα με την έναρξη χειρουργείων και απογευματινών ιατρείων.

Ιδιαίτερα για τα χειρουργεία εξήγησε ότι θα γίνεται το 50% του μέσου όρου του 2019.

Σχολιάζοντας τις ανησυχίες για το άνοιγμα των σχολείων, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την εισήγηση της επιτροπής επιστημόνων.

«Αν υπάρχει κάποιος άλλος που έχει άλλη γνώμη θα πρέπει να την τεκμηριώσει επιστημονικά», τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Σοβαρός και γλυκός άνθρωπος ο Σωτήρης Τσιόδρας

Με αφορμή την αναφορά του πρωθυπουργού, ότι ο υπουργός Υγείας ήταν εκείνος που του πρότεινε τον Σωτήρη Τσιόδρα, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης για σύσταση της επιτροπής λοιμωξιολόγων με τη συμμετοχή 28 κορυφαίων επιστημόνων.

«Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, γλυκός άνθρωπος, καταξιωμένος επιστήμονας και χαίρομαι πάρα πολύ με έναν πολύ γλυκό και ωραίο τρόπο και σαφή ψυχική επαφή περνάει στους Έλληνες καθημερινά τα μηνύματά μας».