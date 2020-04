Πολιτική

Μητσοτάκης: προτεραιότητα η προστασία της απασχόλησης και των επιχειρήσεων

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είναι πιο δύσκολο να βγούμε από το σπίτι και να παραμείνουμε ασφαλείς, απ’ ότι το να μείνουμε σπίτι.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ευχήθηκε να είναι «το τελευταίο το οποίο διεξάγεται με αυτόν τον τρόπο και πια, στα τέλη Μαΐου, να έχουμε επανέλθει σε μία κανονικότητα που μας επιτρέπει να μπορούμε να συνεδριάζουμε δια ζώσης» και συμπλήρωσε, «αυτό βέβαια σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από τη συνολική επιτυχία εφαρμογής του σχεδίου για τη σταδιακή μετάβαση στην επόμενη φάση, το οποίο ανακοινώθηκε χθες από εμένα και στη συνέχεια αναλύθηκε από τους έξι Υφυπουργούς».

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκη, δήλωσε ότι «θέλω να ευχαριστήσω όλο το Υπουργικό Συμβούλιο για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε αυτόν τον μήνα στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά σύνθετης κρίσης, η οποία είχε χαρακτηριστικά όχι μόνο ιατρικά, αλλά και οικονομικά και κοινωνικά. Και απαιτήθηκε πολύ μεγάλη συνεργασία και συστράτευση δυνάμεων για να μπορούμε πια τώρα να είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην επόμενη φάση, από τη στιγμή που πετύχαμε τον αρχικό μας στόχο, που είναι ο δραστικός περιορισμός της επιδημίας και η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Έχουμε προχωρήσει, όπως γνωρίζετε, σε μία σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή ξεκινώντας από την επόμενη Δευτέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε και πάλι την έννοια της συλλογικής και της συνολικής ευθύνης. Όπως επιδείξαμε μεγάλη υπευθυνότητα, ως κοινωνία, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των δύο μηνών και συμμορφωθήκαμε με τις υποδείξεις των ειδικών, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα.

Από μίας πλευράς, το να βγούμε από το σπίτι μας και να είμαστε ασφαλείς είναι πιο δύσκολο, είναι πιο σύνθετο από το να παραμείνουμε στο σπίτι μας. Γι’ αυτό απαιτείται να επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα βασικά μας μηνύματα για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η σταδιακή επαναφορά σε μία νέα καθημερινότητα θα γίνει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και για να μην υπάρξει κάποιο αναγκαστικό πισωγύρισμα».

Ο Πρωθυπουργός συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι «έχει, νομίζω, πολύ μεγάλη σημασία -και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και αναλυτικά αύριο στη Βουλή- να εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει -γιατί έχουμε κάνει πολλά- για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων αυτής της πανδημίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι θα βρεθούμε απέναντι σε μία παγκόσμια, πολύ βαθιά ύφεση και η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Έχουμε απλώσει, όμως, ένα πλέγμα προστασίας, κυρίως για την απασχόληση, για τις επιχειρήσεις. Και αυτό θα εξακολουθεί να είναι το πρώτο μας μέλημα, καθώς η οικονομία και η αγορά θα αρχίσουν σιγά-σιγά να βρίσκουν τους ρυθμούς τους. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά γι’ αυτά αύριο.

Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικά πυκνό νομοθετικό έργο από τώρα μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Η Βουλή δεν θα διακόψει φέτος για θερινά τμήματα και στον προγραμματισμό μας από τώρα μέχρι την 31η Ιουλίου έχουμε 26 νομοσχέδια τα οποία θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί. Ένα είναι, ήδη, σε συζήτηση στη Βουλή, για επτά νομοσχέδια έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαβούλευση κι έχουν συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένας σημαντικός αριθμός θα συζητηθεί σήμερα και θα απαιτηθεί πάρα πολύ μεγάλη πειθαρχία έτσι ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτόν τον προγραμματισμό, για να αποδείξουμε και έμπρακτα ότι το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης όχι μόνο δεν φρενάρει αλλά αντίθετα επιταχύνεται.

Είναι ακόμα πιο σημαντικό σήμερα να κάνουμε τις αναγκαίες εκείνες αλλαγές για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στην ανάκαμψη -οπότε αυτή έρθει- να είναι μία ανάκαμψη δυναμική. Να καλύψουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα το χαμένο έδαφος το οποίο προκάλεσε η κρίση της πανδημίας και να βγούμε τελικά και οικονομικά νικητές από αυτήν την πολύ μεγάλη κρίση. Αποδείξαμε αυτούς τους δύο μήνες ότι, πράγματι, πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τα είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Και αυτή την έννοια του επιταχυντή θα πρέπει να την κάνουμε κανόνα, να μην είναι μόνο η εξαίρεση. Θα πρέπει να μπορούμε να υλοποιούμε δράσεις, είτε είναι νομοθετικές είτε είναι εφαρμοστικές, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι αυτό περιμένει από εμάς η ελληνική κοινωνία.

Να κλείσω λέγοντας το αυτονόητο: Ότι η περίοδος νομοθέτησης μέσω Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου φτάνει στο τέλος της. Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκαν από τη Βουλή με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ασυνήθιστα μεγάλη ταχύτητα σε σχέση με το παρελθόν. Η Βουλή ουδέποτε σταμάτησε να λειτουργεί κατά το διάστημα της κρίσης, απλά προσαρμόστηκε και αυτή στις υποδείξεις των ειδικών.

Και, προφανώς, καθώς αρχίζουμε να χαλαρώνουμε τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και η Βουλή προσαρμόζεται σε αυτήν την πραγματικότητα. Επανέρχεται στο κανονικό νομοθετικό της ρυθμό, κάτι το οποίο εξάλλου είναι και απολύτως επιβεβλημένο για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον πολύ πυκνό νομοθετικό προγραμματισμό τον οποίον έχουμε μέχρι το τέλος του Ιουλίου».