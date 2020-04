Υγεία - Περιβάλλον

Kιρσοί κάτω άκρων: Σύγχρονη αντιμετώπιση με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

Γράφει ο Νικόλαος Τσεκουρας, MD, ECFMG, PHD, Αγγειοχειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Γ΄ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Μetropolitan General.

Οι κιρσοί των κάτω άκρων αποτελούν διογκωμένες φλέβες οι οποίες προεξέχουν του δέρματος, έχουν συνήθως οφιοειδή πορεία και άλλοτε άλλη έκταση. Είναι η συχνότερη αγγειακή πάθηση των κάτω άκρων και προσβάλει σχεδόν με την ίδια συχνότητα άνδρες και γυναίκες με μία μόνο ελαφρά προτίμηση προς το γυναικείο φύλο.

Οι κιρσοί αποτελούν ένα σημαντικό αισθητικό πρόβλημα για τους πάσχοντες ασθενείς. Επιπλέον, κάποιοι από αυτούς ταλαιπωρούνται από πολύ ενοχλητικά συμπτώματα όπως πόνο, βάρος, κάψιμο, κράμπες, πρησμένα πόδια και φαγούρα. Σε πιο σοβαρές καταστάσεις παρατηρούνται δερματικές βλάβες, πάνω από την περιοχή του αστραγάλου, από απλές δερματίτιδες και σκλήρυνση του δέρματος μέχρι δερματικές δυσχρωμίες και ανοιχτές πληγές.

Είτε με την παρουσία, είτε με την απουσία συμπτωμάτων, η αντιμετώπιση των κιρσών είναι επιβεβλημένη για την αποφυγή των επιπλοκών τους, όπως η θρόμβωση και η αιμορραγία. Θρόμβωση σημαίνει πηγμένο αίμα μέσα στις πάσχουσες φλέβες. Όταν περιορίζεται στο κάτω άκρο αποτελεί ενοχλητική, όχι όμως και επικίνδυνη επιπλοκή. Απαιτείται, βεβαίως, άμεση αντιμετώπιση για να αποφευχθεί επέκτασή της προς τις φλέβες του κορμού, κάτι που καθιστά την θρόμβωση απειλητική ακόμα και για την ίδια την ζωή, λόγω της πιθανής μεταφοράς του θρόμβου προς τα πνευμόνια.

Σήμερα, η αντιμετώπιση των κιρσών στην Κλινική μας είναι ευκολότερη από ποτέ. Οι σύχρονες ελάχιστα επεμβατικές, ενδοαυλικές τεχνικές μας επιτρέπουν την θεραπεία των κιρσών υπό τοπική αναισθησία, χωρίς χειρουργικές τομές, χωρίς ράμματα, με ελάχιστα ενοχλήματα και με άμεση κινητοποίηση και επιστροφή των ασθενών στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Η βασική τεχνική που εφαρμόζεται είναι αυτή του ενδοαυλικού λέιζερ. Το ενδοαυλικό λέιζερ, σήμερα, όταν εφαρμόζεται σωστά, από άτομα με εμπειρία, αποτελεί την αποτελεσματικότερη τεχνική για την οριστική εξάλειψη των κιρσών. Κάποιες φορές το ενδοαυλικό λέιζερ συνδυάζεται με άλλες ενδοαυλικές τεχνικές όπως η σκληροθεραπεία. Σκληροθεραπεία ορίζουμε την έγχυση κατάλληλης φαρμακευτικής ουσίας μέσα στην παθολογική φλέβα, προκειμένου να πετύχουμε την καταστροφή της. Ο ρόλος της σκληροθεραπείας παραμένει συμπληρωματικός.

Πριν την εκτέλεση της ενδαγγειακής θεραπείας των κιρσών πραγματοποιείται λεπτομερής καταγραφή της ανατομίας του προβλήματος. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή με τον όρο χαρτογράφηση και γίνεται με την βοήθεια υπερήχων. Η χαρτογράφηση ίσως και να αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στην θεραπεία των κιρσών, αφού κάθε ασθενής έχει την δικιά του ξεχωριστή ανατομία που πρέπει να διορθώσουμε. Η θεραπεία των κιρσών θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εκτελούμε λεπτομερέστατη χαρτογράφηση. Όλες οι εδοαυλικές τεχνικές εφαρμόζονται υπό υπερηχογραφικό έλεγχο, με την βοήθεια των πλέον σύγχρονων συσκευών υπερήχων, οι οποίοι μας εξασφαλίζουν άριστη απεικόνιση, συμβάλλοντας, έτσι, στην άνετη εκτέλεση της επέμβασης ακόμα και στις πιο πολύπλοκες ανατομίες. Όλοι οι χειρουργικοί χειρισμοί γίνονται μέσα από μικρές οπές, εξασφαλίζοντας την ελάχιστη δερματική κάκωση και, επομένως, ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι ασθενείς μας φεύγουν από το νοσοκομείο μέσα σε μισή μόλις ώρα, από το τέλος της επέμβασης, πλήρως κινητοποιημένοι.

Η εμπειρία του κέντρου μας, μας επιτρέπει να αποφεύγουμε την ανοιχτή επέμβαση της σαφηνεκτομής σε όλες τις περιπτώσεις κιρσών και να προσφέρουμε τα πλεονεκτήματα του ενδοαυλικού λέιζερ σε ασθενείς με βεβαρημένο καρδιολογικό ή πνευμονολογικό ιστορικό, με σοβαρή παχυσαρκία αλλά και με ανατομικές δυσκολίες, όπως ελικωμένες φλέβες, φλέβες με ιστορικό θρόμβωσης ή φλέβες πολύ μεγάλου μεγέθους. Στο κέντρο μας, άλλωστε, έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη φλέβα που έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς με το ενδοαυλικό λέιζερ σε παγκόσμια κλίμακα.

