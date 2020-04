Κόσμος

Ο Γερμανός Υπουργός Τουρισμού δε “βλέπει” σύντομα διακοπές στο εξωτερικό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεν είναι και πολύ αισιόδοξος για ταξίδια στο εξωτερικό στο άμεσο μέλλον ο αρμόδιος για τον τουρισμό Υπουργός της Γερμανίας.

Την ελπίδα ότι το καλοκαίρι θα είναι εφικτός ο τουρισμός στην Γερμανία εξέφρασε ο υφυπουργός Οικονομίας και εντεταλμένος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τον Τουρισμό, Τομάς Μπάραϊς, διευκρινίζοντας όμως ότι για την ώρα δεν βλέπει για τους επόμενους μήνες «θετικά μηνύματα» για διακοπές στο εξωτερικό.

«Ελπίζω ότι το καλοκαίρι θα καταστήσουμε εφικτό τον τουρισμό στην Γερμανία, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν διακοπές στην πατρίδα τους», δήλωσε ο κ. Μπάραϊς σε συνέντευξή του χθες το βράδυ στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, επέμεινε όμως ότι προτεραιότητα έχει η προστασία της υγείας των πολιτών.

Τα ταξίδια θα γίνονται μόνο υπό τις αυστηρότερες προφυλάξεις, εξήγησε ο γερμανός υφυπουργός και αναφέρθηκε στην χρήση προστατευτικών μασκών, αντισηπτικών και στην τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, αλλά και στην δυνατότητα το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων να υποβάλλεται σε τεστ για τον κορονοϊό, προκειμένου οι επισκέπτες να μπορούν να κάνουν ξένοιαστοι τις διακοπές τους. Διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές προκειμένου να φιλοξενήσει τους τουρίστες οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν το εξωτερικό για τις διακοπές τους. «Η Γερμανία είναι μεγάλη, έχει πολλούς τουριστικούς προορισμούς. Δεν ανησυχούμε για αυτό», εξήγησε.

Σε ό,τι αφορά «τα μεγάλα, μακρινά ταξίδια», ο κ. Μπάραϊς δήλωσε ότι ακόμη δεν βλέπει κάποιο θετικό σήμα, καθώς πολλές χώρες αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα με τον κορονοϊό και εκτίμησε ότι θα ισχύουν ταξιδιωτικές οδηγίες και πέρα από τον Ιούνιο.