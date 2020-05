Αθλητικά

UEFA: ο κορονοϊός μπορεί να επηρεάσει το ποδόσφαιρο για αρκετά χρόνια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Φόβοι για αναβολή ακόμη και του Παγκοσμίου Κυπέλλου που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Κατάρ το 2022!

Η πανδημία του κορονοϊού θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στο διεθνές ημερολόγιο του ποδοσφαίρου για «δύο έως τρία χρόνια» και ενδεχομένως να επηρεάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, δήλωσε ο Λαρς Κρίστερ Όλσον , μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA.

Ο κορονοϊός έχει μολύνει πάνω από 3,13 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, προκαλώντας περισσότερους από 218.000 θανάτους, οδηγώντας στην μετάθεση του Euro 2020 για το 2021 και σε διακοπή εθνικών πρωταθλημάτων και ηπειρωτικών διοργανώσεων.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 21 Δεκεμβρίου του 2022 και ο Όλσον τόνισε, «περιμένετε να δούμε» αν θα διεξαχθεί τελικά.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού σεμιναρίου Soccerex για πόσο καιρό πίστευε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί το διεθνές ημερολόγιο, ο Όλσον είπε, «Πιθανώς δύο ή τρία χρόνια νομίζω. Εάν ο ιός εξελίσσεται με ακόμη πιο σοβαρό τρόπο, σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα με το διεθνές ημερολόγιο. Όταν μερικές από τις διοργανώσεις μετακινούνται από το ένα έτος στο άλλο ... και στη συνέχεια το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ έρχεται στα μέσα της ευρωπαϊκής σεζόν, πρέπει να συμπιέσεις εγχώριους και διεθνείς αγώνες. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς αυτό θα μας επηρεάσει.»

Ο Όλσον, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος των ευρωπαϊκών λιγκών , δήλωσε ότι η UEFA σκοπεύει να ολοκληρώσει το Champions League και το Europa League τον Αύγουστο. «Αν αυτό θα ήταν δυνατό, τότε νομίζω ότι θα ήταν καλό, διότι αυτό θα σήμαινε επίσης ότι μπορούμε να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της τελικής φάσης της τρέχουσας σεζόν του διεθνούς ποδοσφαίρου», πρόσθεσε.

«Φυσικά όμως πρέπει να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με αυτό τουλάχιστον στα τέλη Μαΐου, γιατί διαφορετικά δεν θα είναι πιθανό να το συμπιέσουμε το πρόγραμμα για τη νέα σεζόν».