Μητσοτάκης: παρατείνεται η προστασία της πρώτης κατοικίας

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Κυβέρνηση έκανε ξεκάθαρες επιλογές και πέτυχε τον υγειονομικό της στόχο, αγνοώντας το δημοσιονομικό κόστος.

Η κυβέρνηση έκανε μία πολύ ξεκάθαρη επιλογή. Προστάτεψε την υγεία, τη ζωή των πολιτών υποτάσσοντας σε αυτό τον υπέρτατο σκοπό τον οικονομικό της σχεδιασμό. Ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και στήριξε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια δαπανήσαμε συνειδητά πολλούς πόρους προκειμένου καταρχάς να υπερασπιστούμε το υπέρτατο αγαθό που δεν είναι άλλο από την προστασία της υγείας των πολιτών, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση στη Βουλή για τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στη χώρα.

Πετύχαμε τον υγειονομικό μας στόχο

Ως χώρα ξοδέψαμε πολλά χρήματα, πετύχαμε όμως τον πρώτο υγειονομικό στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Άλλες χώρες, που ξόδεψαν και αυτές πολλά χρήματα, δεν είχαν την ίδια επιτυχία στην υγειονομική αντιμετώπιση της κρίσης. Οι συνέπειες αυτής της επίθεσης του κορονοϊού χωρίς αμφιβολία θα είναι δραματικές και πολυεπίπεδες , καθώς πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κρίση. Καμία γενιά δεν έχει ζήσει όμοιά της σχεδόν έναν αιώνα, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός παρουσιάζοντας τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων που έλαβε η κυβέρνηση.

Όλα έγιναν με σχέδιο και σύνεση. Με γνώση ότι έχουμε μπροστά μας έναν πόλεμο που θα κρατήσει πολύ, άρα πάντα πρέπει να υπάρχουν εφεδρείες, και με το βλέμμα στραμμένο και στην ημέρα της επανεκκίνησης, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή για να συμπληρώσει: Γιατί η επιτυχία στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, θα είναι σε ένα βαθμό και διαβατήριο για την ανάταξη που θα ακολουθήσει.

Κύριο μέλημα μας η προστασία της απασχόλησης

Μέχρι σήμερα το ελληνικό κράτος προχώρησε σε μέτρα ύψους 17,5 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν περίπου στο 10% του ΑΕΠ. Ένα ποσό το οποίο με την περαιτέρω αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων θα φτάσει τα 24 δισ. Δύο ήταν οι προτεραιότητές μας, η ενίσχυση του εισοδήματος και η στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Το κύριο μέλημα μας ήταν και παραμένει η προστασία της απασχόλησης. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που απαγόρευσε τις απολύσεις και επέλεξε την ίση και οριζόντια ενίσχυση των νοικοκυριών.

Παρατείνεται η προστασία της πρώτης κατοικίας

«Μέχρι να αρθεί και η τελευταία αρνητική επίπτωση της πανδημίας το Κράτος θα συνεχίσει να χορηγεί την αποζημίωση ειδικού σκοπού σε όσους εργαζόμενους παραμένουν σε αναστολή της σύμβασής τους ή οι επιχειρήσεις στις οποίες δραστηριοποιούνται παραμένουν κλειστές» τόνισε ο πρωθυπουργός μιλώντας από το βήμα της Βουλής και συμπλήρωσε ότι, «Το ίδιο θα ισχύσει για τα επιδόματα προς τους ανέργους και τους μακροχρόνια ανέργους. Όσοι επιστρέφουν στη δουλειά αλλά σε συνθήκες μειωμένου ωραρίου και τζίρου θα δουν τις αποδοχές τους να στηρίζονται από την πολιτεία. Θα σταθούμε δίπλα σε όλους τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους πέρα από τους ανέργους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της προστασίας της α’ κατοικίας, λέγοντας «Επίσης κατά την δοκιμασία του κορονοϊού κανείς Έλληνας δεν θα δει το σπίτι του να κινδυνεύει. Η προστασία της πρώτης κατοικίας θα παραταθεί για τρεις μήνες ακόμα έως το τέλος Ιουλίου 2020» ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.