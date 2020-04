Παράξενα

Η RAF πέταξε για τα 100ά γενέθλια του Κάπτεν Τομ (βίντεο)

Ο νέος ήρωας της Μεγάλης Βρετανίας έκλεισε τα 100 και η Βρετανική Βασιλική Αεροπορία τον τίμησε.

Έγινε ήρωας συγκεντρώνοντας ποσό ρεκόρ για το υγειονομικό προσωπικό και σήμερα ο βετεράνος Τομ, που προήχθη από την βασίλισσα Ελισάβετ σε συνταγματάρχη, γιορτάζει τα 100ά του γενέθλια, σε μία γιορτή που έχει πάρει διαστάσεις εθνικού γεγονότος εν μέσω της πανδημίας.

Γενέθλια με 100 κεριά είναι από μόνο του μεγάλο γεγονός για οποιονδήποτε, αλλά για τον συνταγματάρχη Τομ η γιορτή παίρνει εντυπωσιακές διαστάσεις. Οι αδιάκοπες διαδρομές του με την βοήθεια του περιπατητήρα του με τα μετάλλια στο στήθος έγιναν βάλσαμο στην καρδιά των Βρετανών, που πληρώνουν βαρύ τίμημα με πάνω από 26.000 νεκρούς και χωρίς σύντομη προοπτική για άρση του lockdown.

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας πήρε το όνομά του, μία σφραγίδα με την υπενθύμιση των γενεθλίων του βρίσκεται σε κάθε φάκελο που στέλνεται αυτήν την εβδομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο και η εφημερίδα The Telegraph αφιέρωσε ολόκληρο άρθρο στον ενδυματολογικό του κώδικα (άψογο σακάκι και γραβάτα στις πεζοπορίες μέσα στον κήπο του).

Για την σημερινή ημέρα, αεροσκάφη της Royal Air Force θα πετάξουν προς τιμήν του.

Ο συνταγματάρχης Τομ από το Γιορκσάιρ έχει λάβει 125.000 ευχετήριες κάρτες από ολόκληρο τον κόσμο. Είναι όλες απλωμένες στην τεράστια αίθουσα τελετών του σχολείου του εγγονού του Μπέντζι. Ανάμεσα στους αποστολείς, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας Χάρι Κέιν, καθώς και πλήθος παιδιών που του έχουν στείλει τις καλύτερες ζωγραφιές τους.

Η πτήση των αεροσκαφών της RAF θα ήταν έκπληξη, εξήγησε στο Twitter ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς, αλλά μπροστά στο τεράστιο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης αναγκάσθηκε να επιβεβαιώσει τις φήμες. Η ώρα δεν έχει ανακοινωθεί για να αποφευχθεί η συγκέντρωση πλήθους σε περίοδο πανδημίας.

«You'll never walk alone»

Στις 6 Απριλίου, ο « κάπτεν Τομ» ξεκίνησε την προσπάθειά του για να συγκεντρώσει 1.000 λίρες για φορείς που συνδέονται με το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS). Ο ίδιος έθεσε ως στόχο να περπατήσει 100 φορές τα 25 μέτρα του κήπου του για να τιμήσει το υγειονομικό προσωπικό που τον φρόντισε όταν είχε καρκίνο και κάταγμα του ισχίου.

Δέκα ημέρες μετά, ο «κάπτεν Τομ» περπάτησε τα τελευταία μέτρα της διαδρομής του στηριγμένος στον περιπατητήρα του ανάμεσα στους άνδρες τιμητικού στρατιωτικού αγήματος σε παράταξη.

Στο μεταξύ, η ανταπόκριση των ανθρώπων είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία, αφού οι προσφορές ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια λίρες.

Εκτοτε, ο βετεράνος μηχανικός που υπηρέτησε στην Ινδία και τη Μιανμάρ έχει γίνει πραγματικός ζωντανός θρύλος. Η ακαδημία Γκίνες του αφιέρωσε το παγκόσμιο ρεκόρ του ανθρώπου που έχει συγκεντρώσει μόνος του το μεγαλύτερο χρηματικό ποσόν σε φιλανθρωπική πορεία, κάνοντας λόγο για έναν «ακούραστο 99χρονο άνθρωπο που του αξίζει μία θέση στα βιβλία της Ιστορίας».

Αλλά ο κάπτεν Τομ δεν σταμάτησε. Τραγούδησε μαζί με τον Michael Ball και την χορωδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας το «You'll never walk alone» (Ποτέ δεν θα περπατάς μόνος), τραγούδι ενός δημοφιλούς μεταπολεμικού μιούζικαλ που έγινε ποδιοσφαιρικός ύμνος και πλέον σύμβολο της αλληλεγγύης κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Δεν πρόφτασε να κυκλοφορήσει και ανέβηκε στην πρώτη θέση των βρετανικών charts.

«Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι που το έθνος έβαλε στην καρδιά του τον παππού. Τα λόγια δεν φτάνουν για να εκφράσω σε ποιο βαθμό είναι το είδωλό μου», λέει ο εγγονός του Μπέντζι.