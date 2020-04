Πολιτική

Κουτσούμπας: τα εργασιακά δικαιώματα δέχθηκαν συντριπτικό πλήγμα

Ο ΓΓ του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι η ατομική ευθύνη πρέπει να ακουμπά σε ένα ολοκληρωμένο κρατικό σχέδιο προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων.

Όταν το ΚΚΕ μιλάει για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού με βάση τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, λέτε ότι αυτά δεν είναι ρεαλιστικά, όμως τα ζήσαμε τα δικά σας τα ρεαλιστικά και οι αντοχές κάποτε τελειώνουν και μετατρέπονται σε αγωνιστικό πείσμα αντίστασης και ριζικών αλλαγών, τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής.

Ανέφερε πως ό,τι κερδήθηκε στην πανδημία έγινε με τις θυσίες πρώτα από όλα του λαού, τονίζοντας ότι η ατομική ευθύνη πρέπει να ακουμπά σε ένα ολοκληρωμένο κρατικό σχέδιο προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων.

«Αφήστε στην άκρη αυτή την ανθυγιεινή διαχείριση της μιζέριας», σημείωσε προς την κυβέρνηση και πρόσθεσε ότι είναι επείγουσα η ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος Υγείας, με μαζικές μόνιμες προσλήψεις και με προμήθεια των απαραίτητων υλικών και ανέδειξε τις ευθύνες της κυβέρνησης που το άφησαν σε κατάσταση κατάρρευσης. Υπογράμμισε ότι το τέλος της καραντίνας θα δείξει πως είναι εντελώς απροετοίμαστοι οι χώροι εργασίας και εκπαίδευσης, όπως και τα ΜΜΜ.

Πρόσθεσε ότι τα μέτρα προστασίας σταματούν έξω από εργοστάσια, σούπερ μάρκετ και νοσοκομεία όπου υπάρχει μεγάλος συνωστισμός. Σημείωσε ότι τα σχολεία δεν πρέπει να ανοίξουν χωρίς τους απαραίτητους όρους και καυτηρίασε το γεγονός ότι το υπουργείο Παιδείας φέρνει νομοσχέδιο που αυξάνει τον αριθμό των μαθητών στις αίθουσες.

Για τα εργασιακά δικαιώματα τόνισε πως η άρση της καραντίνας θα δείξει ότι έχουν δεχθεί συντριπτικό πλήγμα και έκανε λόγο για προκλητική στήριξη της μεγάλης εργοδοσίας, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει το θράσος να μιλάει για δήθεν πρωτοφανή μέτρα στήριξης των εργαζομένων. Υπογράμμισε ότι σε δύο μήνες πέρασαν τόσα αντεργατικά μέτρα όσα δεν πέρασαν τα χρόνια των μνημονίων ενώ σημείωσε ότι ο καπιταλισμός φέρνει την κρίση και ο κορονοϊός την επιταχύνει και πως στην Ελλάδα θα είναι βαθύτερη λόγω του μοντέλου της εξωστρέφειας που στήριξαν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ έγκαιρα προειδοποιούσε και από τη ΔΕΘ το 2019.

Αναφέρθηκε στη στρατηγική σύμπλευση της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ στην υπηρεσία ενός σάπιου και διεφθαρμένου συστήματος, επισημαίνοντας πως καμία αλλαγή στο μείγμα διαχείρισης, κανένα σχέδιο Μάρσαλ, κανένας ψηφιακός εκσυγχρονισμός δεν αποτελούν προοδευτική μεταρρύθμιση του συστήματος που να υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Δεν μεταρρυθμίζεται, μόνο εκ βάθρων ανατρέπεται ο καπιταλισμός.